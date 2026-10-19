3 Gold, 2 Silber und 2 Rekorde: Triumph der usbekischen Para-Leichtathleten

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3 Gold, 2 Silber und 2 Rekorde: Triumph der usbekischen Para-Leichtathleten

Der erste Tag der Para-Asienspiele, die derzeit in Aichi-Nagoya, Japan, stattfinden, verlief für die nationale Delegation aus Usbekistan äußerst erfolgreich und rekordverdächtig.

Insbesondere unsere Landsleute, die in den Disziplinen der Para-Leichtathletik antraten, zeigten beispielloses Können und körperliche Überlegenheit und gewannen auf Anhieb 3 Gold- und 2 Silbermedaillen sowie stellten in zwei Disziplinen neue Rekorde bei den Para-Asienspielen auf.

Das oberste Treppchen und neue Rekorde

Die Leistungen der Para-Athleten aus Usbekistan wurden vom Publikum im Stadion mit großem Applaus bedacht:

  • Weiteres Gold für Husniddin Norbekov (Klasse F35): Der Paralympics- und Weltmeister Husniddin Norbekov stieß das Gerät im Kugelstoßen-Finale der Männer auf 16,04 Meter und sicherte sich mit deutlichem Vorsprung vor der Konkurrenz den Meistertitel;

  • Wettkampfrekord durch Mahliyo Akramova (Klasse F32): Unsere Athletin Mahliyo Akramova, die am Finale im Keulenwurf der Frauen teilnahm, erzielte 24,08 Meter und gewann damit die Goldmedaille, wobei sie einen neuen Rekord bei den Para-Asienspielen aufstellte;

  • Rekordstoß von Qudratillo Ma’rufxo‘jayev (Klasse F37): Qudratillo Ma’rufxo‘jayev, der im Kugelstoßen antrat, erzielte eine Weite von 16,66 Metern, stieg auf die oberste Stufe des Podiums und verbesserte den Wettkampfrekord.

Silbermedaillen: Usbekischer Doppelerfolg auf dem Podium

Zudem konnten unsere Landsleute ihre Medaillenausbeute um wichtige Erfolge erweitern:

  • Silber-Doppel durch Tolibboy Yo‘ldoshev (Klasse F37): Tolibboy Yo‘ldoshev, der in derselben Kategorie wie Qudratillo Ma’rufxo‘jayev antrat, stieß die Kugel auf 15,79 Meter und belegte den zweiten Platz, womit beide Spitzenplätze des Podiums in dieser Disziplin an Usbekistan gingen;

  • Silbersprung von Omadbek Hasanov (Klasse T47): Omadbek Hasanov, der im Weitsprung-Finale der Männer antrat, zeigte eine Leistung von 6,99 Metern und sicherte der Delegation eine weitere wertvolle Silbermedaille.

Diese 5 bedeutenden Medaillen und 2 offiziellen Rekorde, die unsere Para-Leichtathleten bereits am ersten Tag errangen, festigten Usbekistans Platzierung unter den Spitzenreitern im Medaillenspiegel der Para-Asienspiele in Aichi-Nagoya.

Aichi-NagoyaPara-AsienspieleUsbekistanHusniddin NorbekovPara-Leichtathletik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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