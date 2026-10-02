Usbekistan gewinnt Medaille im Bahnradsport: Duo holt Bronze

Bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 hat die usbekische Delegation ihre Medaillensammlung um eine weitere Sportart erweitert. Heute, am 2. Oktober, wurden die Medaillen im Bahnradsport vergeben und unsere Landsleute standen auf dem Podium.

Das Duo Sergey Rostovsev und Nikita Svetkov, das im Madison-Wettbewerb der Männer antrat, sammelte 45 Punkte und gewann die Bronzemedaille.

45 Punkte im Madison – Bronzemedaille

Im Madison-Wettbewerb der Männer im Bahnradsport herrschte ein harter Wettbewerb. Sergey Rostovsev und Nikita Svetkov, die Usbekistan vertraten, sammelten während des gesamten Rennens wichtige Punkte.

Nach dem Endergebnis belegten die usbekischen Radsportler 45 Punkte den dritten Platz.

Damit sicherte das Duo der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 eine Bronzemedaille im Bahnradsport.

45 Punkte reichten den usbekischen Vertretern aus, um im Madison-Wettbewerb den dritten Platz auf dem Podium zu belegen.

Auch im Bahnradsport für Usbekistan eine Medaille

Bei den Aichi–Nagoya-2026 kämpfen die usbekischen Sportler weiterhin in verschiedenen Disziplinen um Medaillen.

Diesmal waren die Bahnradsportler an der Reihe. Die Bronzemedaille von Sergey Rostovsev und Nikita Svetkov zeigt, dass sich die Medaillengeografie unserer Delegation in den verschiedenen Sportarten weiter ausdehnt.

Disziplin Usbekische Vertreter Ergebnis Madison Männer Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov Bronze Gesammelte Punkte 45 Punkte 3. Platz

Unsere Landsleute standen auf dem Podium

Damit beendet Usbekistan auch den Bahnradsport mit einer Medaille.

Das Duo Rostovsev und Svetkov beendete den Wettbewerb auf dem dritten Platz und fügte der Bilanz unserer Delegation eine weitere Bronzemedaille hinzu.

Während der Kampf um die Medaillen bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 weitergeht, zeigen die usbekischen Athleten weiterhin in jeder Sportart ihr Können.