Usbekistan gewinnt Medaille im Bahnradsport: Duo holt Bronze

·3·Sport
Usbekistan gewinnt Medaille im Bahnradsport: Duo holt Bronze

Bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 hat die usbekische Delegation ihre Medaillensammlung um eine weitere Sportart erweitert. Heute, am 2. Oktober, wurden die Medaillen im Bahnradsport vergeben und unsere Landsleute standen auf dem Podium.

Das Duo Sergey Rostovsev und Nikita Svetkov, das im Madison-Wettbewerb der Männer antrat, sammelte 45 Punkte und gewann die Bronzemedaille.

45 Punkte im Madison – Bronzemedaille

Im Madison-Wettbewerb der Männer im Bahnradsport herrschte ein harter Wettbewerb. Sergey Rostovsev und Nikita Svetkov, die Usbekistan vertraten, sammelten während des gesamten Rennens wichtige Punkte.

Nach dem Endergebnis belegten die usbekischen Radsportler 45 Punkte den dritten Platz.

Damit sicherte das Duo der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 eine Bronzemedaille im Bahnradsport.

45 Punkte reichten den usbekischen Vertretern aus, um im Madison-Wettbewerb den dritten Platz auf dem Podium zu belegen.

Auch im Bahnradsport für Usbekistan eine Medaille

Bei den Aichi–Nagoya-2026 kämpfen die usbekischen Sportler weiterhin in verschiedenen Disziplinen um Medaillen.

Diesmal waren die Bahnradsportler an der Reihe. Die Bronzemedaille von Sergey Rostovsev und Nikita Svetkov zeigt, dass sich die Medaillengeografie unserer Delegation in den verschiedenen Sportarten weiter ausdehnt.

Disziplin

Usbekische Vertreter

Ergebnis

Madison Männer

Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov

Bronze

Gesammelte Punkte

45 Punkte

3. Platz

Usbekistan gewinnt Medaille im Bahnradsport: Duo holt Bronze

Unsere Landsleute standen auf dem Podium

Damit beendet Usbekistan auch den Bahnradsport mit einer Medaille.

Das Duo Rostovsev und Svetkov beendete den Wettbewerb auf dem dritten Platz und fügte der Bilanz unserer Delegation eine weitere Bronzemedaille hinzu.

Während der Kampf um die Medaillen bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 weitergeht, zeigen die usbekischen Athleten weiterhin in jeder Sportart ihr Können.

Asienspiele Aichi–Nagoya-2026BahnradsportSergey RostovsevNikita SvetkovUsbekistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

To‘rabek Xabibullayev besiegt chinesischen Gegner und wird ChampionTo‘rabek Xabibullayev besiegt chinesischen Gegner und wird ChampionHeute 12:15Feruza Kazakova gewinnt Bronzemedaille bei den AsienspielenFeruza Kazakova gewinnt Bronzemedaille bei den Asienspielen30 September 10:45Wie hoch sind die Preisgelder für Medaillen bei den Asienspielen in ZentralasienWie hoch sind die Preisgelder für Medaillen bei den Asienspielen in Zentralasien21 September 10:259 Medaillen für Usbekistan in Aichi-Nagoya: Zwei Goldmedaillen gewonnen9 Medaillen für Usbekistan in Aichi-Nagoya: Zwei Goldmedaillen gewonnen30 September 19:43Usbekistan in den Top 5 der Asienspiele: 31 Medaillen und ein enges Rennen mit KasachstanUsbekistan in den Top 5 der Asienspiele: 31 Medaillen und ein enges Rennen mit Kasachstan25 September 20:24Usbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s CupUsbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s Cup20 August 22:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov