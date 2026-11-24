Im Halbfinale des Usbekischen Pokals trafen AGMK und Navbahor aufeinander. In der Begegnung, die im Lokomotiv-Stadion in Taschkent ausgetragen wurde, gewannen die Gäste aus Namangan mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielte Joel Kojo.

Dieses Ergebnis verschaffte Navbahor einen wichtigen Vorteil im Kampf um das Finalticket. AGMK muss nach der Niederlage im Rückspiel reagieren, um die Chancen im Turnier zu wahren.

Joel Kojo erzielte das Tor in der ersten Halbzeit

Das einzige Tor der Partie fiel in der 21. Minute. Navbahor-Stürmer Joel Kojo überwand den gegnerischen Torhüter und brachte sein Team in Führung.

Danach versuchte AGMK, den Ausgleich zu erzielen. Im weiteren Spielverlauf fielen jedoch keine weiteren Tore mehr, und die Mannschaft aus Namangan brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Aufstellungen und Auswechslungen

Der Cheftrainer von AGMK schickte folgende Spieler auf das Feld:

Javohir Ilyosov, Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Ahmadaliyev, Asadbek Sobirjonov, Nodirbek Abdurazzoqov, Saidafzalxon Axrorov, Abror Karimov, Ivan Peshich und Siyavash Haqnazariy.

Navbahor begann die Begegnung mit folgender Aufstellung:

O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Joel Kojo, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya und Muhammadqodir Hamraliyev.

Während der Partie nahmen beide Teams eine Reihe von Auswechslungen vor. Bei AGMK wurden Mirjamol Qosimov, Saidafzalxon Axrorov, Asadbek Sobirjonov und Siyavash Haqnazariy durch Einwechselspieler ersetzt. Navbahor wechselte ebenfalls Joel Kojo und Muhammadali G‘iyosov aus.

Sechs Gelbe Karten im Spiel verteilt

Der Schiedsrichter verteilte während des Spiels sechs Verwarnungen.

Aufseiten von AGMK wurden Asadbek Sobirjonov (18.), Siyavash Haqnazariy (40.), Saidafzalxon Axrorov (41.), Giorgi Papava (60.) und Dilshodbek Ahmadaliyev (88.) mit Gelb bestraft.

Der Spieler von Navbahor, Islom Mamatkazin, wurde in der 44. Minute verwarnt.

Spielprotokoll

Indikator Information Wettbewerb Usbekischer Pokal Phase Halbfinale Begegnung AGMK — Navbahor Ergebnis 0:1 Tor Joel Kojo — 21. Minute Stadion Lokomotiv Stadt Taschkent Anstoßzeit 18:15

Für Navbahor ist es nun die Hauptaufgabe, den erarbeiteten Vorteil zu verteidigen und den Einzug ins Finale perfekt zu machen. AGMK muss trotz der Niederlage weiter um die Chance auf das Endspiel kämpfen.