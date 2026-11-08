Unglaubliches Comeback in Fergana: Neftchi entreißt den Sieg in der 90.+8. Minute
In der 27. Runde der usbekischen Superliga empfing der Hauptanwärter auf den Meistertitel aus Fergana, Neftchi den Verein AGMK aus Olmaliq im eigenen Stadion. Die Begegnung vor heimischem Publikum wurde zu einem der dramatischsten und unerwartetsten Ausgänge in der Geschichte des usbekischen Fußballs.
Das Schicksal des Spiels änderte sich in den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit komplett – die Gastgeber verwandelten eine Niederlage innerhalb von 10 Minuten in einen Sieg.
Chronik des 10-minütigen Schockers und Thrillers
Obwohl das Spiel über weite Strecken torlos blieb, begann kurz vor dem Schlusspfiff ein wahrer Torregen:
88. Minute, Elfmeter durch Papava: Nach einem Foul von Verteidiger Abduganiyev im Strafraum verwandelte AGMK-Legionär Giorgi Papava den fälligen Elfmeter sicher zur Führung der Gäste — 0:1;
90. Minute, schnelle Antwort durch Sarsenbayev: Die Mannschaft aus Fergana gab sich nach dem Rückstand nicht geschlagen. Der eingewechselte Nurbek Sarsenbayev nutzte eine Unaufmerksamkeit in der gegnerischen Abwehr zum Ausgleich — 1:1;
90.+8. Minute, tödlicher Treffer durch Giyosov: In der achten Minute der Nachspielzeit erzielte Khurshid Giyosov den Siegtreffer gegen AGMK und versetzte das Stadion in Ekstase — 2:1.
Spielbericht und Aufstellungen
Superliga. 27. Runde
Neftchi — AGMK 2:1
Tore: Sarsenbayev (90), Giyosov (90+8) — Papava (88, Elfmeter).
Verwarnungen: Karimov (47), Ratinio (74), Abduganiyev (87).
Neftchi: Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Jovovic, Iskanderov, Abduganiyev, Perica (Sarsenbayev, 60), Gafurov, Odilov (Ratinio, 72), Sayfiyev, Kouao.
AGMK: Abdunabiyev, Papava, Ulmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Sobirjonov, Abdurazzoqov (Xolmurodov, 46), Muqumjonov, Karimov, Pesic, Haknazariy (Sentoku, 75).
Ein entscheidender Schritt im Titelrennen
Dieses unglaubliche Comeback brachte das Team aus Fergana den Goldmedaillen ein Stück näher:
Neftchi — Tabellenführer mit 61 Punkten: Die drei hart erkämpften Punkte erhöhten das Punktekonto der Mannschaft aus Fergana auf 61 und festigten ihre Führung an der Tabellenspitze;
AGMK auf dem 4. Platz: Die Mannschaft aus Olmaliq, die den Sieg dramatisch aus der Hand gab, bleibt mit 45 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz.
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