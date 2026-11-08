Unglaubliches Comeback in Fergana: Neftchi entreißt den Sieg in der 90.+8. Minute

In der 27. Runde der usbekischen Superliga empfing der Hauptanwärter auf den Meistertitel aus Fergana, Neftchi den Verein AGMK aus Olmaliq im eigenen Stadion. Die Begegnung vor heimischem Publikum wurde zu einem der dramatischsten und unerwartetsten Ausgänge in der Geschichte des usbekischen Fußballs.

Das Schicksal des Spiels änderte sich in den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit komplett – die Gastgeber verwandelten eine Niederlage innerhalb von 10 Minuten in einen Sieg.

Chronik des 10-minütigen Schockers und Thrillers

Obwohl das Spiel über weite Strecken torlos blieb, begann kurz vor dem Schlusspfiff ein wahrer Torregen:

88. Minute, Elfmeter durch Papava: Nach einem Foul von Verteidiger Abduganiyev im Strafraum verwandelte AGMK-Legionär Giorgi Papava den fälligen Elfmeter sicher zur Führung der Gäste — 0:1;

90. Minute, schnelle Antwort durch Sarsenbayev: Die Mannschaft aus Fergana gab sich nach dem Rückstand nicht geschlagen. Der eingewechselte Nurbek Sarsenbayev nutzte eine Unaufmerksamkeit in der gegnerischen Abwehr zum Ausgleich — 1:1;

90.+8. Minute, tödlicher Treffer durch Giyosov: In der achten Minute der Nachspielzeit erzielte Khurshid Giyosov den Siegtreffer gegen AGMK und versetzte das Stadion in Ekstase — 2:1.

Spielbericht und Aufstellungen

Superliga. 27. Runde Neftchi — AGMK 2:1 Tore: Sarsenbayev (90), Giyosov (90+8) — Papava (88, Elfmeter). Verwarnungen: Karimov (47), Ratinio (74), Abduganiyev (87).

Neftchi: Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Jovovic, Iskanderov, Abduganiyev, Perica (Sarsenbayev, 60), Gafurov, Odilov (Ratinio, 72), Sayfiyev, Kouao.

AGMK: Abdunabiyev, Papava, Ulmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Sobirjonov, Abdurazzoqov (Xolmurodov, 46), Muqumjonov, Karimov, Pesic, Haknazariy (Sentoku, 75).

Ein entscheidender Schritt im Titelrennen

Dieses unglaubliche Comeback brachte das Team aus Fergana den Goldmedaillen ein Stück näher: