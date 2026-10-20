Schiedsrichter-Skandal: Ilgiz Tantashev nach ungerechtfertigtem Elfmeter trotz VAR-Warnung suspendiert

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Schiedsrichter-Skandal: Ilgiz Tantashev nach ungerechtfertigtem Elfmeter trotz VAR-Warnung suspendiert

Ein offizielles Fazit zu den kontroversen Schiedsrichterentscheidungen in einem der Spitzenspiele der usbekischen Superliga wurde gezogen. Am 20. Oktober fand ein spezielles Analyse-Meeting über die Zoom-Plattform unter Beteiligung von Vertretern des usbekischen Fußball-Schiedsrichterzentrums (UFA-Referees), der Professional Football League (PFL) und des Fußballclubs Pakhtakor statt.

Während des Treffens wurden die schwerwiegenden Einwände des FC Pakhtakor geprüft und eine Reihe grober Fehler des FIFA-Referees Ilgiz Tantashevbestätigt, die das Spielergebnis direkt beeinflusst haben.

Tantashevs Hauptfehler: Ein vom VAR abgelehnter Elfmeter und eine nicht gegebene Rote Karte

Der neue Leiter des UFA-Referees Farhod Abdullayev hat die strittigen Situationen detailliert untersucht und zu folgenden wichtigen Punkten eine Entscheidung getroffen:

  • Ungerechtfertigter Elfmeter trotz VAR-Einspruch: Es wurde anerkannt, dass der Elfmeter gegen das Tor von Pakhtakor in einer entscheidenden Situation zu Unrecht verhängt wurde. Obwohl der VAR-Schiedsrichter Firdavs Norsafarov darauf hinwies, dass es sich nicht um ein Foul für einen Elfmeter handelte, beharrte Ilgiz Tantashev nach Ansicht der Videobilder am Monitor auf seiner Fehlentscheidung.

  • Vanya Ilich hätte früher vom Platz gestellt werden müssen: Bereits zu Beginn des Spiels hätte Vanya Ilich für ein grobes Foul an seinem Gegenspieler Doston Hamdamov die Gelbe Karte sehen müssen. Infolgedessen hätte die in der 58. Minute gezeigte Verwarnung zur zweiten Gelben Karte und damit zum Platzverweis führen müssen (zu einem Zeitpunkt, als Pakhtakor mit 1:0 führte).

  • Hamraliyevs Ellenbogeneinsatz: Die Situation in der zweiten Halbzeit, in der Muhammadqodir Hamraliyev seinen Ellenbogen gegen Abdurauf Bo‘riyev einsetzte, wurde als Foul bewertet, das zwar keine Rote Karte rechtfertigte, aber zwingend mit einer Gelben Karte hätte geahndet werden müssen.

Welche Strafe erwartet den FIFA-Schiedsrichter?

Laut einer Mitteilung des Pressedienstes des FC Pakhtakor wurde während des Treffens die direkte Frage nach der Zukunft des Schiedsrichters gestellt, der die Fehlentscheidungen getroffen hatte:

„Auf die Frage, welche Maßnahmen gegen ihn ergriffen werden, antworteten die Vertreter des UFA-Referees: „Ihr werdet ihn in naher Zukunft nicht auf dem Platz sehen““, so die Antwort“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Vereins.

Diese Entscheidung des usbekischen Fußball-Schiedsrichterzentrums ist eine konsequente Maßnahme zur Verbesserung der Qualität und Transparenz der Schiedsrichterleistung und bedeutet, dass Ilgiz Tantashev für einen unbestimmten Zeitraum von der Leitung offizieller Spiele suspendiert wurde.

Ilgiz TantashevPakhtakorUFA-RefereesVARSchiedsrichter
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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