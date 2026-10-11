AGMK gibt Erklärung zu den kontroversen Situationen im Spiel gegen Navbahor ab

Die Emotionen rund um das Spiel zwischen AGMK und Navbahor, das im Rahmen des 23. Spieltags der usbekischen Superliga mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden endete, kochen weiter hoch. Der Verein aus Olmaliq hat eine offizielle Stellungnahme zu einer Reihe umstrittener Schiedsrichterentscheidungen während des Spiels und in der Schlussphase abgegeben.

Die Vereinsführung wies darauf hin, dass sie ernsthafte Einwände gegen die Arbeit der Schiedsrichter auf dem Platz und des VAR-Teams habe, erklärte jedoch, warum keine offizielle Beschwerde eingereicht wurde.

Warum wurde keine offizielle Beschwerde eingereicht?

In der vom Pressedienst des AGMK veröffentlichten Erklärung wurden die Details eines Treffens mit dem usbekischen Fußball-Schiedsrichterzentrum (O‘zFHM) dargelegt:

Ausreichende Gründe für eine Beschwerde: Nach Ansicht des Vereins waren die Entscheidungen am Ende des Spiels mehr als ausreichend, um eine direkte Beschwerde nicht nur gegen den Hauptschiedsrichter, sondern auch gegen die Arbeit der Video-Assistenten (VAR) einzureichen;

Gegenseitige Vereinbarung und Versprechen: „Wir haben jedoch keine offizielle Beschwerde eingereicht, aufgrund einer gegenseitigen Vereinbarung, die kürzlich bei einem Treffen zwischen dem O‘zFHM und der Vereinsführung getroffen wurde“, heißt es in der Erklärung;

Gerechte Strafe erwartet: Da die Führung des O‘zFHM die Vereine versichert hatte, dass „von nun an keine Beschwerden mehr geschrieben werden müssen, wir werden die Schiedsrichter, die Fehler machen, selbst bestrafen“, betonte der Verein aus Olmaliq, dass er auf eine unparteiische und faire Entscheidung des Schiedsrichterzentrums warte.

Das hitzigste Spiel der Superliga: 104. Minute und 2 Elfmeter

Zur Erinnerung: Diese Begegnung entwickelte sich zu einem der nervenaufreibendsten und intensivsten Spiele der Meisterschaft:

Chaos in der Nachspielzeit: Am Ende der regulären Spielzeit sahen ein Spieler von AGMK und der Cheftrainer von Navbahor, Timur Kapadze, die Rote Karte;

Der Höhepunkt des Dramas: In der 5. Minute der Nachspielzeit konnte Navbahor einen Elfmeter nicht verwandeln, glich jedoch in der 90.+14. Minute durch einen weiteren zugesprochenen Strafstoß aus und entging so der Niederlage.

Es wird erwartet, dass diese Erklärung des AGMK als Anstoß für das usbekische Fußball-Schiedsrichterzentrum dient, die strittigen Episoden und die Arbeit des Schiedsrichterteams in diesem Spiel gründlich zu untersuchen.