Mirjalol Qosimov nach der gestrigen Niederlage: „Sie haben die VAR-Linie von hinten gezogen, das ist sehr beschämend!“

Usbekische SuperligaIm zentralen Spiel des 21. Spieltags in Olmaliq verlor der AGMK mit 1:3 gegen den Verein Pakhtakor aus Taschkent. Obwohl die Gastgeber ein intensives, offensives und schönes Spiel zeigten und unzählige gefährliche Situationen kreierten, mussten sie am Ende eine Niederlage hinnehmen. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich AGMK-Cheftrainer Mirjalol Qosimov äußerst scharf und emotional zu Schiedsrichterentscheidungen, zweifelhaften VAR-Linien, vergebenen Chancen der Spieler und Kritikern, die seinen Rücktritt fordern. Welches berühmte Filmzitat nutzte Qosimov, um das VAR-System zu verspotten, was ist die „alte Krankheit“ des AGMK und wie reagierte der Trainer auf diejenigen, die behaupten, er habe sich nicht weiterentwickelt? Am Ende des Artikels präsentieren wir alle Details zur Hauptintrige – den Plan des Teams, die Medaillenränge zu erreichen, und das feste Prinzip von Mirjalol Qosimov.

„Die Gesetze des Richters“: VAR-Linien und der Skandal um das aberkannte Tor

Mirjalol Qosimov reagierte mit Ironie und scharfem Einspruch auf die Schiedsrichterentscheidung, die das Ergebnis des Spiels maßgeblich beeinflusste:

Verdächtiges Abseits: Der Trainer sagte, er verstehe absolut nicht, auf welcher Grundlage die Schiedsrichter auf Abseits entschieden, als das Team gerade die Kraft gefunden hatte, ein Tor zu erzielen;

Ironisches Filmzitat: „Sie haben mir ein Bild gezeigt. Kennen Sie diesen Film: ‚Richter, die Gesetze, die ihr macht, passen auf alles!‘. Ich war überrascht, dass sie die Linie beim VAR von hinten gezogen haben“, beschwerte sich der Experte;

Kameras und die Forderung nach Wahrheit: Qosimov betonte offen, dass solche Entscheidungen die Stimmung der Fans im Stadion und die harte Arbeit der Spieler unter hoher körperlicher Belastung zunichtemachen und dass die Linien näher an der Realität gezogen werden sollten;

Überlegenheit des Gegners: Der Trainer gab zu, dass Pakhtakor 100 Prozent seiner Chancen genutzt habe, gratulierte dem Gegner zum Sieg und wünschte ihnen viel Erfolg in den Spielen der AFC Champions League.

„Ich weiß es nicht, das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Ich denke, wenn ein neues Gesetz verabschiedet wurde, habe ich es vielleicht nicht gehört, vielleicht sind wir bei den Informationen im Rückstand. Aber das ist sehr beschämend, ich verstehe es nicht“, sagte Mirjalol Qosimov.

„Alte Krankheit“ und ein vergebener Ball aus 3 Metern: Eine Serie verlorener Punkte

Der Mentor des AGMK erklärte, dass das Hauptproblem des Teams nicht in der Verteidigung oder im Spielstil liege, sondern speziell in der Chancenverwertung:

Ungenutzte Situationen: Während des Spiels kreierte der AGMK Dutzende von Torchancen, bei denen sie leicht in Führung hätten gehen können;

Eine Situation, die ein Wendepunkt hätte sein können: Beim Stand von 0:2 konnte Nodir Abdurazzoqov den Ball aus 3 Metern Entfernung nicht im leeren Tor unterbringen;

Pechsträhne seit August: Der Trainer erinnerte mit Bedauern daran, dass der Punktverlust mit dem Spiel gegen Nasaf begann und danach hunderte von hundertprozentigen Chancen in den Spielen gegen Dinamo, Surkhon und Bukhara vergeben wurden.

Absolute Antwort an Kritiker: „Ich lebe nicht nach der Meinung anderer!“

Die wichtigste Frage, die viele usbekische Fußballfans und Experten interessiert, ist, wie der Trainer die Gerüchte sieht, dass „Mirjalol Qosimov sich nicht weiterentwickelt hat, der Verein braucht neues Blut“, nachdem der AGMK kontinuierlich Punkte verloren hat. Das wichtigste Fazit ist,dass Mirjalol Qosimov scharf betonte, dass er die Meinungen der Kritiker überhaupt nicht beachtet und nicht von seinem Weg abweichen wird. „Jeder hat seine eigene persönliche Meinung. Die Zunge hat keinen Knochen, jeder ist auf seine Weise ein Experte. Aber aus irgendeinem Grund arbeiten sie selbst nicht, von außen scheint alles einfach. Ich lebe nicht nach der Meinung anderer“, antwortete der Trainer. Qosimov betonte fest, dass er mit dem Offensivspiel des Teams zufrieden sei und das Ziel unverändert bleibe – am Ende der Saison die Medaillen der Superliga und die Ränge der Preisträger zu erreichen.

Glauben Sie, dass Mirjalol Qosimov mit der Schiedsrichterleistung und den VAR-Linien recht hat, oder liegt das Problem nur darin, dass die AGMK-Spieler ihre Chancen nicht nutzen können? Wie stehen Sie zu der Kritik, dass „Mirjalol Qosimov sich nicht weiterentwickelt hat“ – braucht der AGMK wirklich einen neuen Trainer? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der hitzigen Pressekonferenz im usbekischen Fußball mit Ihren Liebsten und Fußballfans!