Die Kämpfe des prestigeträchtigen internationalen Turniers, die weltweit im Rampenlicht stehen, steuern auf ihren Höhepunkt zu. Für Millionen von Fußballfans in unserer geliebten Heimat gibt es äußerst stolze und erfreuliche Neuigkeiten aus der Welt des Schiedsrichterwesens. Ein usbekisches Schiedsrichtergespann unter der Leitung des erfahrenen FIFA-Schiedsrichters Ilgiz Tantashev wurde für eines der intensivsten Spiele des Wettbewerbs nominiert. Unsere Landsleute werden in dem zentralen Aufeinandertreffen zwischen den Nationalmannschaften von Schottland und Marokko im Rahmen der 2. Runde der Gruppenphase für Gerechtigkeit sorgen. Die Begegnung beginnt am 20. Juni dieses Jahres um 03:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Unsere Landsleute werden mit voller Besetzung auf dem Platz agieren

In diesem verantwortungsvollen und prestigeträchtigen Spiel wird Hauptschiedsrichter Ilgiz Tantashev an den Seiten von seinen ständigen und zuverlässigen Assistenten — den Linienrichtern Andrey Sapenko und Timur Gaynullin — unterstützt. Die Ernennung von Vertretern der usbekischen Schiedsrichterschule für solch große internationale Spiele ist ein klarer Beweis für die hohe Wertschätzung des Fußballs und des Schiedsrichterniveaus in unserem Land. Es steht außer Frage, dass unsere Fans die Arbeit unserer Landsleute in dieser Nacht hoch bewerten werden.

In der folgenden speziellen Sport- und Turnieranalyse-Tabelle können Sie detaillierte Informationen zum kommenden Spiel Schottland gegen Marokko, dem Schiedsrichtergespann sowie dem aktuellen Stand der Teams in der Gruppe finden:

Turniertyp und Spieltermin Bestrittene Mannschaften Hauptschiedsrichter und seine Assistenten Ergebnis der schottischen Nationalmannschaft im 1. Spieltag Ergebnis der marokkanischen Nationalmannschaft im 1. Spieltag Spiel der 2. Runde

(20. Juni, 03:00 Uhr Taschkent-Zeit) Schottland — Marokko

(Intensiver Schlagabtausch) • Ilgiz Tantashev (Hauptschiedsrichter)

• Andrey Sapenko (Linienrichter)

• Timur Gaynullin (Linienrichter) Sieg

(Besiegte die Nationalmannschaft von Haiti und führt die Gruppe an) Unentschieden

(Einigte sich mit dem starken Brasilien auf ein Unentschieden)

Gruppensituation: Der Führende gegen den entschlossenen Norden

Zur Information: Der Kampf in dieser Gruppe ist bereits in vollem Gange. Die schottischen Vertreter, die in der ersten Runde einen souveränen Sieg gegen die Nationalmannschaft von Haiti errangen, führen die Gruppentabelle derzeit mit 3 Punkten allein an.

Marokko, eine der stärksten und aggressivsten Mannschaften Afrikas, zeigte sich im ersten Spiel gegen den Weltgiganten Brasilien tapfer und holte sich ein wichtiges Unentschieden sowie einen Punkt. In diesem Spiel, in dem es für die Schotten darum geht, die Führung zu behaupten, und für die Marokkaner um den ersten Sieg, wünschen wir unseren Landsleuten viel Glück und eine faire Spielleitung!

Meinung von Sportkommentatoren: Ilgiz Tantashev und sein Team haben in den letzten Jahren bei großen internationalen Turnieren eine sehr stabile Spielleitung bewiesen. Es wird erwartet, dass auch dieses Spiel reich an taktischen Kämpfen und hoher Geschwindigkeit sein wird. Die Besonnenheit und Erfahrung der usbekischen Schiedsrichter ermöglichen es, das Spiel auf hohem Niveau zu kontrollieren.

Verfolgen Sie die Erfolge unserer Landsleute auf internationalem Parkett, die heißesten und exklusivsten Reportagen der großen Turniere sowie die schnellsten und zuverlässigsten Nachrichten aus dem Weltsport immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!