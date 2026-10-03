Razzia im VAR-Raum! Große Verhaftungswelle im türkischen Fußball

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Razzia im VAR-Raum! Große Verhaftungswelle im türkischen Fußball

Im europäischen Fußball braut sich der nächste große Schiedsrichterskandal zusammen. Laut einem Bericht der renommierten französischen L'Équipe wurden beim türkischen Fußballverband (TFF) mehrere Personen festgenommen, die in die Manipulation von Schiedsrichteransetzungen und die Fälschung von Leistungsbewertungen verwickelt sein sollen.

Im Zuge der Ermittlungen stürmten Sicherheitsbehörden die Verbandszentrale und führten sogar in den geheimen Räumen der Video-Assistenten (VAR) großflächige Durchsuchungen durch.

Dokumentenfälschung und Datendiebstahl

Den Ermittlungen zufolge haben die Festgenommenen illegal in das System zur Verwaltung der Fußballschiedsrichter eingegriffen. Gegen sie wurden offizielle Anklagen wegen schwerer Vergehen erhoben:

  • Dokumentenfälschung: Durch die Fälschung offizieller Dokumente und Berichte wurde künstlicher Einfluss auf die Tätigkeit der Schiedsrichter genommen.

  • Vertrauensmissbrauch: Missbrauch der Amtsbefugnisse zu eigennützigen Zwecken.

  • Verletzung der Datenbank: Illegaler Zugriff auf personenbezogene Daten und vertrauliche Aufzeichnungen zur Schiedsrichtertätigkeit.

Im Zentrum der Razzia — Das VAR-Zentrum in Istanbul

Der Fokus der Ermittlungen liegt darauf, wie die offiziellen Schiedsrichter-Rankings erstellt wurden und inwieweit die Ansetzungen für wichtige Spiele fair verliefen:

  • Im Rahmen der schnellen Ermittlungen durchsuchten Polizei und Sicherheitsdienste die TFF-Zentrale in Istanbul und prüften alle elektronischen und physischen Datenbanken zur Schiedsrichterarbeit.

  • Besonders die akribische Durchsuchung im VAR-Raum , in dem strittige Szenen analysiert werden, unterstreicht die Schwere des Vorfalls.

Die Ermittlungen dauern an; neue Details zu den Festgenommenen und die Namen der in den Skandal verwickelten Vereine werden in den kommenden Tagen erwartet.

Türkischer FußballverbandVARL'ÉquipeTFFSchiedsrichterskandal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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