Manchester City – AEK Athen: Aufstellungen und Live-Ticker

61 Josko Gvardiol (Manchester City) sieht die Gelbe Karte.

60 Josko Gvardiol (Manchester City) liegt verletzt am Boden und der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, um medizinische Hilfe zu leisten.

60 Josko Gvardiol (Manchester City) begeht ein Foul an einem Gegenspieler, und Willy Delajod pfeift es ab.

59 Willy Delajod zeigt Josko Gvardiol (Manchester City) wegen groben Foulspiels die Gelbe Karte.

57 Ein fantastisches Teamtor! Rayan Cherki (Manchester City) stand nach einem Zuspiel von Phil Foden frei im Strafraum und traf eiskalt ins untere linke Eck. 3:1.

54 Раян Шерки (Манчестер Сити) дарвоза томон зарба беришга қарор қилди, аммо унинг уриниши ҳимоячилардан бири томонидан яхши тўсиб қолингани сабабли дарвозабонга хавф солмади. Беҳуда уриниш! Фил Фоден (Манчестер Сити) қайтган тўпни эгаллаб, жарима майдончаси чизиғигача етиб борди, бироқ унинг зарбаси кучсиз чиқди ва чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва АЕК Афина дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.

52 Stavro Pilo (AEK) bekommt einen brillianten Steckpass im Strafraum und trifft! Sein hervorragender Schuss landet im unteren rechten Eck.

48 Phil Foden (Manchester City) führt den Eckstoß aus, aber ein Verteidiger klärt die Situation.

48 Enzo Fernández (Manchester City) nahm ein hervorragendes Zuspiel an und zog aus mittlerer Distanz ab, aber der Ball wurde von einem Abwehrspieler geblockt. Manchester City bekommt einen Eckball.

46 Wechsel zur Pause. Barnabás Varga (AEK) ist nicht mehr im Spiel, für ihn kommt Zini.

46 Auswechslung zur Pause. Marko Nikolic hat sich zu einem Wechsel entschieden. Abubakari Koita kommt für Razvan Marin (AEK) ins Spiel.

46 Die Spieler sind nach der Pause zurück auf dem Platz, und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+2 Willy Delajod pfeift die erste Halbzeit ab.

45+1 Lazaros Rota (AEK) startete seinen Lauf viel zu früh, und der Linienrichter hebt die Fahne für Abseits.

45 Es gibt mindestens 1 Minute Nachspielzeit.

41 Nach einem Eckball von Enzo Fernández (Manchester City) klären die Verteidiger den Ball.

40 Joao Mario (AEK) foult seinen Gegenspieler hart, aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte. Freistoß für Manchester City.

38 Der Schiedsrichter hat auf Eckstoß für Manchester City entschieden.

38 Rayan Cherki (Manchester City) nahm die Flanke im Strafraum völlig unbedrängt an. Er schoss präzise ins untere linke Eck, aber Alberto Brignoli verhinderte mit einer Glanzparade in letzter Sekunde das Tor.

34 Tor! Rico Lewis bedient Phil Foden (Manchester City) mustergültig im Strafraum, und der schiebt die Kugel eiskalt ins Netz. 2:0.

32 Josko Gvardiol (Manchester City) schlägt den Ball hoch in den Strafraum, um einen Mitspieler zu finden, aber die Abwehrspieler können klären.

30 Pech gehabt! Elliot Anderson (Manchester City) nimmt den Ball sensationell an und zieht aus der Distanz ab, aber der Ball wird von einem Abwehrspieler abgefälscht und die Gefahr ist gebannt.

30 Phil Foden (Manchester City) bereitet sich auf den Eckstoß vor.

30 Rayan Cherki (Manchester City) zeigte eine brillante Einzelleistung, drang in den Strafraum ein und schoss. Sein gefährlicher Schuss wurde von einem Abwehrspieler geblockt. Manchester City führt einen Eckstoß aus.

27 Manchester City zeigt ein großartiges Mannschaftsspiel und versucht, die gegnerische Abwehr mit kurzen Pässen und ein bis zwei Ballkontakten zu durchbrechen und bei einem schnellen Gegenangriff abzuschließen.

23 Allan Elias (Manchester City) zeigte eine tolle Technik und tauchte frei vor dem Tor auf. Er schoss, aber der Ball prallte an die Latte! Ein schöner Sololauf, aber ein glückloser Abschluss! Der Ball ging ins Aus, Abstoß für AEK Athen.

21 Elliot Anderson (Manchester City) kommt außerhalb des Strafraums an den Abpraller, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

20 Phil Foden (Manchester City) bringt den Eckball in den Strafraum, aber Alberto Brignoli fängt den Ball ab und bereinigt die Gefahr.

20 Phil Foden (Manchester City) bringt eine gefährliche flache Flanke in den Strafraum, aber die Abwehrspieler können klären. Der Ball geht ins Aus, es gibt Eckstoß. Manchester City hat die Chance, Torgefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen.

18 Rúben Dias (Manchester City) begeht ein hartes Foul. Schiedsrichter Willy Delajod hat die Situation genau beobachtet.

14 Linienrichter Lazaros Rota (AEK) hob kurz vor dem Kopfball die Fahne und zeigte Abseits an.

12 Enzo Fernandez (Manchester City) schießt den Freistoß an die Latte!

12 Tor! Elliot Anderson (Manchester City) stand goldrichtig, reagierte am schnellsten auf den Abpraller im Strafraum und versenkte den Ball im Tor. Spielstand: 1:0.

11 Harold Moukoudi (AEK) versuchte, den Ball zu erreichen, traf dabei aber auch die Beine seines Gegenspielers. Willy Delajod pfiff das Foul ab. Manchester City bekommt einen Freistoß, was eine gute Torchance werden könnte.

10 Phil Foden (Manchester City) hat eine gute Gelegenheit, den Ball von der Eckfahne in den Strafraum zu bringen.

7 Phil Foden (Manchester City) bringt den Ball in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt die Gefahr.

6 Manchester City hat im Moment mehr vom Ball.

5 Der Abpraller landete bei Kervin Arriaga (AEK), der aus der Distanz abzog. Sein Schuss geriet jedoch zu ungenau und flog über die Latte. Der Ball ging ins Toraus, und Manchester City wird das Spiel mit einem Abstoß fortsetzen.

2 Răzvan Marin (AEK) nahm ein hervorragendes Zuspiel an und zog gefährlich von außerhalb des Strafraums ab, aber der Ball wurde von einem Verteidiger abgeblockt.

1 Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel beginnt.

00:02 Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel beginnt gleich. AEK Athen wird anstoßen.

00:00 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Es ist Willy Delajod.

00:00 Vor Spielbeginn können Sie sich die Startaufstellungen für das heutige Duell ansehen.