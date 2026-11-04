Wo und wann kann man das Duell zwischen AEK und Real Madrid sehen?

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Wo und wann kann man das Duell zwischen AEK und Real Madrid sehen?

Heute, am 4. November, trifft im Rahmen des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League der erfolgreichste Verein des Kontinents, Real Madrid, in der griechischen Hauptstadt auf den lokalen Verein AEK.

Das spannende Aufeinandertreffen in der „OPAP Arena“ in Athen wird von einem Schiedsrichtergespann unter der Leitung des erfahrenen italienischen Referees Maurizio Mariani geleitet.

Direktübertragung und Anstoßzeit

Für Fußballfans in Usbekistan sind hier die Anstoßzeit und die Übertragungsinformationen:

  • Anstoßzeit: Die Partie beginnt nach Taschkenter Zeit um 22:45 Uhr; startet;

  • Live-Übertragung: In Usbekistan besteht die Möglichkeit, dieses Duell über den Fernsehsender „Zo‘r TV“ live zu verfolgen.

Tabellensituation: Ein Duell zwischen Favorit und Außenseiter

Die bisherigen Runden der Ligaphase zeigen unterschiedliche Ausgangslagen für die Teams:

  • Der Lauf der „Königlichen“: Real Madrid hat nach den ersten 3 Spieltagen 9 Punkte gesammelt, belegt den 5. Platz in der Gesamttabelle und bleibt den Spitzenreitern auf den Fersen.

  • Die schwierige Lage von AEK: Der griechische Verein hat bisher 3 Punkte auf dem Konto und belegt den 27. Platz. Es wird erwartet, dass die Gastgeber, gestützt auf die Atmosphäre im eigenen Stadion, alles daransetzen werden, den Madrilenen Punkte abzunehmen.

Kalender für den nächsten Spieltag

Zur Information: Im Rahmen des 5. Spieltags der Ligaphase bestreiten beide Vereine am 24. November ihre nächsten Begegnungen:

  • Real Madrid empfängt den niederländischen Verein PSV Eindhoven im eigenen Stadion;

  • AEK tritt auswärts gegen den italienischen Verein Como an.

Zur Erinnerung: Der amtierende Sieger der UEFA Champions League ist Paris Saint-Germain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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