Torfestival zum Start der CL: Aston Villa feiert Comeback-Sieg in Belgien

Die Saison 2026/2027 der UEFA Champions League hat offiziell mit intensiven Partien und überraschenden Ergebnissen begonnen. Die ersten beiden Begegnungen des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs sind beendet und boten den Fans echtes Fußball-Drama. Das englische Team Aston Villa lieferte sich in Belgien ein torreiches und hart umkämpftes Duell mit dem Club Brugge, während in Griechenland der lokale Verein AEK den österreichischen Vertreter LASK empfing. Wer sicherte sich den Sieg im 5-Tore-Spektakel in Belgien und welche Minute entschied die Partie in Athen? Am Ende des Artikels liefern wir alle Details zu den Torschützen und den vollständigen Mannschaftsaufstellungen.

Ein 5-Tore-Drama in Belgien und ein wichtiger Erfolg für die Engländer

Das Duell im Stadion des Club Brugge war von Beginn an offen und offensiv geprägt:

Schneller Schlagabtausch: John McGinn eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen, doch Vetlesen glich in der 19. Minute für die Gastgeber aus;

Entscheidender Schlag vor der Pause: Die Treffer von Buendía in der 22. Minute und Jackson in der 43. Minute brachten den englischen Traditionsverein mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause;

Elfmeter und Spannung: In der zweiten Halbzeit gaben sich die Belgier nicht geschlagen und verkürzten durch einen Elfmeter von Tresoldi in der 61. Minute, doch Aston Villa brachte den wichtigen 3:2-Auswärtssieg über die Zeit.

„In europäischen Wettbewerben sind drei Punkte bei jedem Auswärtsspiel entscheidend für die Tabellenkonstellation“, so die Analyse nach dem Spiel.

Harter Kampf und knapper Sieg in Athen

Im zweiten Spiel des Tages konnte der griechische Vertreter seinen Heimvorteil nutzen:

Marins entscheidender Treffer: Das Schicksal der Partie zwischen AEK und LASK wurde in der 21. Minute besiegelt – das einzige Tor durch Marin brachte den Gastgebern drei goldwerte Punkte;

Erfolglose Angriffe der Österreicher: Trotz aller Bemühungen des LASK, den Ausgleich zu erzielen, kamen sie nicht durch die disziplinierte griechische Abwehr, und das Spiel endete 1:0 für AEK.

Wichtige Ergebnisse und Protokolldaten

Das Wichtigste, was viele Fans interessiert, sind die genauen Spielprotokolle und die Liste der eingesetzten Spieler. Das wichtigste Fazit ist,dass im Spiel Club Brugge gegen Aston Villa (2:3) die Tore durch Vetlesen (19.) und Tresoldi (61., Elfmeter) für die Gastgeber sowie McGinn (11.), Buendía (22.) und Jackson (43.) für die Gäste fielen. Leistungsträger wie Suzuki, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Gomes, Hemmings und Kamara spielten bei den Engländern durch. Im zweiten Spiel gewann AEK dank eines Treffers in der 21. Minute mit 1:0 gegen den LASK und startete erfolgreich in die Gruppenphase.

Was glauben Sie, wie ist derschwierige und torreiche Sieg von Aston Villa in Belgien für die Play-off-Chancen des Teams in dieser Saison zu bewerten? Wie beurteilen Sie die Ergebnisse des ersten Spieltags? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußball-Nachricht mit allen Sportfans!