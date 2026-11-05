Superdrama in Athen: Real Madrid siegt in der 92. Minute und klettert auf Platz 2

Das Duell zwischen AEK Athen und Real Madrid im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League entwickelte sich zu einem echten Thriller. Nachdem die Madrilenen im Stadion des griechischen Klubs zweimal in Rückstand geraten waren, bewiesen sie Charakter und Entschlossenheit und erzielten in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:3-Comeback-Sieg, den sie perfekt machten.

Dieser wichtige Erfolg festigte die Spitzenposition der „Königlichen“ in der Tabelle des Wettbewerbs erheblich.

Tore und dramatische Wendungen: Der entscheidende Treffer in der 90.+2 Minute

Die Begegnung begann mit hoher Aktivität und überraschenden Angriffen der Gastgeber:

Koitas frühes Tor und Bellinghams Antwort: Bereits in der 12. Minute eröffnete Aboubakary Koita den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung. Doch in der 32. Minute gelang Jude Bellingham der Ausgleich — 1:1;

75. Minute: Pilas überraschender Treffer: In der entscheidenden Phase der zweiten Halbzeit erzielte Frantzdy Pierrot das zweite Tor für die Griechen und brachte den Madrider Giganten erneut in Bedrängnis (2:1);

Mbappés wichtiges Tor und Valverdes Comeback: Die Madrilenen reagierten sofort — in der 78. Minute Kylian Mbappé glich erneut aus (2:2). Als alle mit einem Unentschieden rechneten, sicherte der eingewechselte Federico Valverde in der 90.+2 Minute mit einem präzisen Schuss die wertvollen drei Punkte für Real — 2:3.

Spielbericht und Aufstellungen:

Wettbewerb: UEFA Champions League, 4. Spieltag;

Ergebnis: AEK Athen (Griechenland) — Real Madrid (Spanien) — 2:3;

Tore: Koita (12.), Pierrot (75.) — Bellingham (32.), Mbappé (78.), Valverde (90.+2);

Aufstellung Real Madrid: Courtois, Dumfries, Militão, Rüdiger, Cucurella (Díaz, 82.), Bernardo Silva (Endrick, 67.), Camavinga, Vinícius (Carreras, 82.), Diomande (Valverde, 67.), Bellingham (Espi, 86.), Mbappé.

Situation in der Tabelle

Nach dem schwierigen und nervenaufreibenden Sieg in Athen erhöhte Real Madrid sein Punktekonto auf 12 Zähler und kletterte in der Gesamttabelle auf den 2. Platz, was ihnen einen großen Vorteil im Kampf um die oberen Plätze für die K.o.-Phase verschafft.

Das tapfere Team von AEK Athen bleibt mit 3 Punkten auf dem 30. Platz.