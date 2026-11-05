Superdrama in Athen: Real Madrid siegt in der 92. Minute und klettert auf Platz 2

·3·Sport
Superdrama in Athen: Real Madrid siegt in der 92. Minute und klettert auf Platz 2

Das Duell zwischen AEK Athen und Real Madrid im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League entwickelte sich zu einem echten Thriller. Nachdem die Madrilenen im Stadion des griechischen Klubs zweimal in Rückstand geraten waren, bewiesen sie Charakter und Entschlossenheit und erzielten in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:3-Comeback-Sieg, den sie perfekt machten.

Dieser wichtige Erfolg festigte die Spitzenposition der „Königlichen“ in der Tabelle des Wettbewerbs erheblich.

Tore und dramatische Wendungen: Der entscheidende Treffer in der 90.+2 Minute

Die Begegnung begann mit hoher Aktivität und überraschenden Angriffen der Gastgeber:

  • Koitas frühes Tor und Bellinghams Antwort: Bereits in der 12. Minute eröffnete Aboubakary Koita den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung. Doch in der 32. Minute gelang Jude Bellingham der Ausgleich — 1:1;

  • 75. Minute: Pilas überraschender Treffer: In der entscheidenden Phase der zweiten Halbzeit erzielte Frantzdy Pierrot das zweite Tor für die Griechen und brachte den Madrider Giganten erneut in Bedrängnis (2:1);

  • Mbappés wichtiges Tor und Valverdes Comeback: Die Madrilenen reagierten sofort — in der 78. Minute Kylian Mbappé glich erneut aus (2:2). Als alle mit einem Unentschieden rechneten, sicherte der eingewechselte Federico Valverde in der 90.+2 Minute mit einem präzisen Schuss die wertvollen drei Punkte für Real — 2:3.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Wettbewerb: UEFA Champions League, 4. Spieltag;

  • Ergebnis: AEK Athen (Griechenland) — Real Madrid (Spanien) — 2:3;

  • Tore: Koita (12.), Pierrot (75.) — Bellingham (32.), Mbappé (78.), Valverde (90.+2);

  • Aufstellung Real Madrid: Courtois, Dumfries, Militão, Rüdiger, Cucurella (Díaz, 82.), Bernardo Silva (Endrick, 67.), Camavinga, Vinícius (Carreras, 82.), Diomande (Valverde, 67.), Bellingham (Espi, 86.), Mbappé.

Situation in der Tabelle

Nach dem schwierigen und nervenaufreibenden Sieg in Athen erhöhte Real Madrid sein Punktekonto auf 12 Zähler und kletterte in der Gesamttabelle auf den 2. Platz, was ihnen einen großen Vorteil im Kampf um die oberen Plätze für die K.o.-Phase verschafft.

Das tapfere Team von AEK Athen bleibt mit 3 Punkten auf dem 30. Platz.

UEFA Champions LeagueReal MadridAEK AthenJude BellinghamFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wo und wann kann man das Duell zwischen AEK und Real Madrid sehen?Wo und wann kann man das Duell zwischen AEK und Real Madrid sehen?Gestern 16:06Real Madrid siegt auswärts deutlich und bleibt an Barcelona dranReal Madrid siegt auswärts deutlich und bleibt an Barcelona dran1 November 22:27Manchester City – AEK Athen: Aufstellungen und Live-TickerManchester City – AEK Athen: Aufstellungen und Live-Ticker20 Oktober 22:55Jude Bellingham als Englands Fußballer des Jahres ausgezeichnetJude Bellingham als Englands Fußballer des Jahres ausgezeichnet25 September 20:15Schachtar Donezk – AEK Athen: Aufstellungen und LivetickerSchachtar Donezk – AEK Athen: Aufstellungen und Liveticker14 Oktober 23:41„Eiserne Disziplin!“: Insider bei Real Madrid enthüllen das wahre Geheimnis von Jude Bellingham„Eiserne Disziplin!“: Insider bei Real Madrid enthüllen das wahre Geheimnis von Jude Bellingham17 September 20:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer