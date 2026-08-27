Fenerbahçe, AEK und Viking in der Champions-League-Ligaphase!

Die Rückspiele der Play-off-Runde des prestigeträchtigsten europäischen Vereinswettbewerbs, der UEFA Champions League, sind beendet. Im Spitzenspiel setzte sich der türkische Klub Fenerbahçe auswärts gegen den französischen Vertreter Lyon mit 2:1 durch und sicherte sich nach Hin- und Rückspiel (Hinspiel 1:1) den Einzug in die Ligaphase des Turniers.

Auch der griechische Klub AEK und der norwegische Verein Viking erzielten überzeugende Siege gegen ihre Gegner und sicherten sich einen Platz unter den besten Teams Europas.

Thriller in Lyon: Zwei schnelle Tore und VAR-Entscheidungen

Die Partie in Frankreich war an Spannung und Kampf kaum zu überbieten:

4-Minuten-Schock durch Fenerbahçe: Die Istanbuler übernahmen von Beginn an die Initiative. Vedat Muriqi eröffnete in der 24. Minute den Torreigen, und nur vier Minuten später, in der 28. Minute, erhöhte Archie Brown auf 0:2 für die Gäste;

Lyons Aufbäumen: In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber den Druck, und in der 61. Minute verkürzte Malick Fofana auf 1:2;

VAR-Dramatik: Lyon traf in der 64. und 72. Minute zwar noch zweimal ins Netz, doch in beiden Fällen wurden die Tore nach einer VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt.

Große Erfolge für AEK und Viking

Auch in den anderen Play-off-Duellen gab es interessante Ergebnisse:

AEKs Kantersieg (4:0): Nach einem 0:0 im Hinspiel gegen den bulgarischen Klub Levski zeigte AEK zu Hause keine Gnade. Ein Tor von Luka Jović (7), ein Doppelpack von Barnabás Varga (21, 30) und ein Treffer von Răzvan Marin (55) bescherten den Griechen einen 4:0-Sieg;

Vikings Sensation (3:1): Der norwegische Klub Viking empfing das renommierte Dinamo Zagreb und siegte dank der Tore von Zlatko Tripić, Edvin Austbø und Tobias Moyo mit 3:1, was den Einzug in die Ligaphase bedeutete.

Offizieller Spielbericht: Lyon — Fenerbahçe

Champions League. Play-off-Runde

Lyon — Fenerbahçe 1:2 (Hinspiel: 1:1)

Tore: Fofana (61) — Muriqi (24), Brown (28).

Aufstellungen: