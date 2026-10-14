Schachtar Donezk – AEK Athen: Aufstellungen und Liveticker

36 Der Freistoß von Lovro Majer (AEK) in den Strafraum wird geklärt.

34 Tor! Pedrinho (Schachtjor) trifft per Elfmeter flach ins rechte Eck und lässt Torhüter Alberto Brignoli keine Abwehrchance!

34 Pedrinho (Schachtjor) verwandelt den Elfmeter sicher.

34 Pedrinho (Schachtjor) übernimmt Verantwortung und legt sich den Ball bereit.

33 Die Spieler von Schachtjor Donezk jubeln, denn nach VAR-Überprüfung gibt der Schiedsrichter ELFMETER!

32 Seit jener Szene im Strafraum ist einiges an Zeit vergangen, aber dem VAR-Zeichen des Schiedsrichters nach zu urteilen, scheinen ihm Informationen zugegangen zu sein. Er will die vorherige Elfmeterszene überprüfen! Was für eine Chance für Shakhtar Donezk.

32 Alisson (Schachtjor) nimmt den präzisen Pass an, aber einer der Verteidiger nimmt ihm den Ball ab. Großartige Defensivarbeit.

30 Luka Jovićs (AEK) Flanke misslingt, und die gegnerische Abwehr klärt den Ball schnell aus dem Strafraum.

28 Tor! Lovro Majer (AEK)! Nach einem Zuspiel von Stavro Pilos bewahrte Lovro Majer im Strafraum die Nerven und schob den Ball ins untere rechte Eck. 0:1.

28 Tor! Lovro Majer (AEK) schiebt den Ball am Torwart vorbei ins Netz!

25 Kauan Elias (Schachtjor) tauchte hinter dem letzten Verteidiger auf, aber nachdem der Linienrichter Abseits angezeigt hatte, unterbrach der Schiedsrichter das Spiel.

23 Milan Vítalis (AEK) hat den Ball völlig verunglückt getroffen. Er versuchte einen Weitschuss per Volley, aber der Ball flog auf die Tribüne.

21 Schachtjor Donezk hatte nach einer Ecke eine Torchance, aber der Verteidiger klärte den Ball.

20 Schachtjor Donezk hatte eine Torchance nach einer Ecke, aber der Verteidiger klärte den Ball.

20 Neverton (Schachtar) zieht stramm ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball unter Einsatz seines Lebens. Schachtar Donezk bekommt einen Eckball.

19 Neverton (Schachtar) legt sich den Ball hin und bereitet einen Freistoß aus aussichtsreicher Distanz vor. Aus dieser Entfernung fielen schon viele Tore. Mal sehen, was passiert.

18 Was hat sich Lovro Majer (AEK) dabei gedacht? Er wird für diese Aktion bestraft werden. Der Schiedsrichter zeigt ihm die gelbe Karte.

18 Er hat förmlich darum gebettelt. Lovro Majer (AEK) sieht die Gelbe Karte.

16 Chris Kavanagh pfeift und Aboubakary Koita (AEK) wird wegen eines Offensivfouls bestraft. Gute Entscheidung des Schiedsrichters.

14 Das war nicht der beste Schuss. Luka Jović (AEK) zieht direkt aus der Distanz ab, aber der Ball geht über die Latte.

13 Oleg Ocheretko (Schachtjor) spielte einen präzisen Pass auf Kaua Elias in den Strafraum, aber Alberto Brignoli passte gut auf und klärte die Situation.

12 Nach dem Abpraller ergab sich eine gute Chance für Newertoon (Schachtjor), aber sein Schuss von außerhalb des Strafraums ging über die Latte. Ein völlig verunglückter Schuss!

12 Pedrinho (Schachtar) brachte einen gefährlichen Freistoß herein, aber einer der Verteidiger klärte die Gefahr hervorragend.

11 Grober Patzer von Domagoj Vida (AEK) und Chris Kavanagh pfeift ab.

10 Schachtjor Donezk führte eine Ecke aus, aber dank einer starken Abwehrleistung verpuffte die Torchance.

9 Alisson (Shakhtar) lässt seinen Gegenspieler stehen und zieht aus der Distanz ab. Alberto Brignoli sieht den Ball spät, klärt aber noch am linken Pfosten.

7 Alisson (Schachtjor) schlägt einen langen Ball auf Oleq Ozeretko, aber Alberto Brignoli kommt heraus und schnappt sich das Leder.

6 Alisson (Schachtjor) spielt einen langen Pass auf Oleh Otscheretko, aber Alberto Brignoli kommt heraus und schnappt sich den Ball.

5 Newerton (Schachtjor) startete einen Alleingang, aber ein gegnerischer Verteidiger stoppte ihn, sodass keine gefährliche Situation entstand.

3 Nach dem Eckball wurde der Ball in den Strafraum geflankt. Harold Moukoudi (AEK) schraubte sich höher als die Abwehrspieler und köpfte, aber der Ball prallte an den linken Pfosten und ins Aus!

3 AEK Athen zwang den Gegner zu einer Ecke.

1 Die erste Halbzeit hat begonnen.

00:01 Das Spiel beginnt mit dem Anstoß von AEK Athen.

00:00 Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Chris Kavanagh.

00:00 Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und Sie können sie im Aufstellungsbereich einsehen.