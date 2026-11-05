Andoni Iraola erklärt die 2:3-Niederlage in Istanbul und defensive Fehler

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Andoni Iraola erklärt die 2:3-Niederlage in Istanbul und defensive Fehler

Das Spiel der 4. Runde der UEFA Champions League in Istanbul zwischen Fenerbahçe und Liverpool (3:2) war ein schwerer Schlag für die „Reds“. Trotz zweimaliger Führung verlor der englische Klub, dessen Cheftrainer Andoni Iraola BBC in einem exklusiven Interview die groben Abwehrfehler seiner Mannschaft scharf kritisierte.

Der Trainer ist der Meinung, dass die Merseysider das Spieltempo kontrollierten und kurz vor dem Sieg standen, dann aber eine unerwartete Schwäche bei der Verteidigung von Standardsituationen zeigten.

„Wir wussten es, aber wir haben trotzdem Gegentore kassiert“: Chaos bei Standards

Iraola gab offen zu, dass die Gegentore während der Partie die psychologische Verfassung des Teams stark beeinträchtigt haben:

  • Die Stärke des Gegners: „Wir wussten sehr genau, dass Fenerbahçe eines der gefährlichsten Teams des Kontinents bei Standardsituationen ist, und wir hatten uns darauf vorbereitet. Dennoch haben wir nach einem Freistoß, einem Eckball und sogar nach einem einfachen Einwurf kurz vor Spielende Gegentore kassiert. Diese Treffer haben uns sehr weh getan.“

  • Verlorene Kontrolle: „Wir gingen zweimal in Führung, kontrollierten das Tempo komplett und kreierten Chancen. Doch in den Momenten, in denen wir in der Abwehr felsenfest stehen mussten, haben wir Fehler gemacht.“

Analyse der Fehler: Falsche Mauer und die Dominanz von Muriqi

Der Liverpool-Trainer ging besonders auf die individuellen Defizite beim ersten und dritten Gegentor ein:

  • Fehler in der Mauer: Beim Freistoß war die Mauer falsch gestellt, wodurch der Gegner das Tor leicht anvisieren konnte;

  • Schwäche gegen Muriqi: Beim entscheidenden Tor in der 79. Minute setzte sich Fenerbahçe-Stürmer Vedat Muriqi im Luftzweikampf gegen gleich drei Liverpool-Verteidiger durch. Der Trainer betonte, dass eine solche Verantwortungslosigkeit nicht zu rechtfertigen sei und das Team in diesen Situationen deutlich besser agieren müsse.

„Ein Sieg in diesem Stadion war Pflicht“: Enttäuschung über das Ergebnis

Iraola gab zu, dass es schwierig sei, in Istanbul unter Druck zu spielen, verbarg aber nicht seine tiefe Enttäuschung über die verlorenen 3 Punkte:

  • „In dieser Arena herrscht für jeden Gegner eine sehr schwierige Atmosphäre. Wir hatten den Großteil des Spiels die Oberhand und glaubten an den Sieg, konnten es aber nicht bis zum Ende durchziehen“, schloss der Experte.

Nach dieser Niederlage bleibt Liverpool mit 9 Punkten auf dem 5. Platz und muss sich in den kommenden Runden ernsthaft mit der Behebung der Probleme in der Defensive befassen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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