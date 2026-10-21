Inter – Schachtar Donezk: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Champions League zwischen Inter und Schachtar Donezk beginnt am 22. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Inter Startelf: 1. Martinez J., 30. Carlos Augusto, 25. Akanji M., 95. Bastoni A., 99. Spence D., 23. Barella N. (Kapitän), 20. Calhanoglu H., 8. Sucic P., 32. Dimarco F., 14. Bonny A., 9. Thuram M.

Inter Ersatzbank: 31. Bisseck Y., 46. Bovio L., 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 94. Esposito F., 11. Luis Henrique, 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 5. Stankovic A., 45. Stante F., 7. Zielinski P.

Inter Cheftrainer: Chivu C.

Schachtar Donezk Startelf: 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (Kapitän), 13. Pedro Henrique, 27. Ocheretko O., 30. Alisson, 10. Pedrinho, 6. Marlon Gomes, 77. Mendoza G., 9. Kaua Elias.

Schachtar Donezk Ersatzbank: 99. Bruninho, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 18. Gram A., 14. Isaque Silva, 20. Karavayev O., 8. Kryskiv D., 49. Luka Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 29. Nazaryna Ye., 11. Newerton, 2. Traore L.

Schachtar Donezk Cheftrainer: Turan A.