Der englische Nationalverteidiger John Stones sorgte bei seinem Debüt für seinen neuen Klub Inter aus Italien sofort für Aufmerksamkeit. Im Testspiel gegen Real Betis im Stadion San Nicola erzielte der erfahrene Spieler ein brillantes Tor, das die Partie entschied. Wie Goal.com berichtet, zeigte das Ergebnis, dass er nicht nur ein zuverlässiger Verteidiger, sondern auch ein vielseitiger Spieler ist, der in entscheidenden Momenten den Angriff unterstützen kann. Goal.com berichtet .

Als der Engländer 20 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit eingewechselt wurde, stellte er bald seine technischen Fähigkeiten unter Beweis. Bei einem späten Standard stürmte Stones in den gegnerischen Strafraum und zeigte die Wendigkeit eines echten Stürmers. Der Verteidiger sprang hoch und verwertete die Hereingabe mit dem Kopf oder dem rechten Fuß sehenswert und schickte den Ball präzise ins Netz.

Das Debüt und seine Bedeutung

Das Tor wurde von italienischen Sportmedien und Experten hoch gelobt. Seine Abschlusspräzision und sein gutes Timing erinnerten an die Aktionen der wichtigsten Angreifer des Teams. Der einzige Treffer bescherte den Nerazzurri einen knappen 1:0-Sieg und nicht ein 1:1 gegen die spanische Mannschaft und stärkte die Moral vor der neuen Saison.

Nach dem Spiel erklärte Jon Stones, es sei eine Ehre, das Inter-Trikot zu tragen. Er bezeichnete es als eines der schönsten Trikots der Welt und sagte, man könne die Größe des Klubs bei jedem Schritt spüren. Der Engländer betonte außerdem, dass er seine Komfortzone verlassen habe, um in die italienische Liga zu wechseln. Das Hauptziel sei, den wichtigsten europäischen Pokal erneut ins San Siro zu holen.

Vertraute Gesichter und geplante Ziele

Der 32-jährige Verteidiger dürfte sich relativ leicht an den italienischen Fußball gewöhnen. In der Kabine von Inter trifft er auf mehrere vertraute Gesichter. Besonders mit Manuel Akanji , seinem früheren Teamkollegen bei Manchester City und Mitspieler beim Triumph im Champions-League-Finale 2023 in Istanbul, ist Stones wieder vereint.

Stones äußerte sich herzlich über seinen früheren und aktuellen Teamkollegen Manuel Akanji und bezeichnete ihn als Weltklassefußballer und aufrichtigen Menschen. Nun sollen die beiden erfahrenen Verteidiger eine uneinnehmbare Festung im Abwehrzentrum des italienischen Spitzenklubs errichten. Vor ihnen liegen anspruchsvolle Serie-A-Spiele und intensive Duelle im Europapokal.