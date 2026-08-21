Lautaro Martínez und Barcelona sollen sich geeinigt haben

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Lautaro Martínez und Barcelona sollen sich geeinigt haben

Laut Berichten des renommierten spanischen Fernsehsenders El Chiringuito TV hat Inter-Kapitän Lautaro Martínez mit Barcelona eine Einigung über die Vertragsbedingungen erzielt. Obwohl der mögliche Transfer in der Fußballwelt für großes Aufsehen sorgt, wäre die Umsetzung des Deals in der Praxis äußerst schwierig. Goal.com berichtet .

Wie GOAL.com berichtet, führte Barcelonas Sportdirektor Deco in der vergangenen Woche ein offizielles Treffen mit dem Berater des Stürmers, Alejandro Camaño, durch. Nach Abschluss der Verhandlungen sollen sich die Parteien auf die wichtigsten Bedingungen geeinigt haben.

Die finanziellen Aspekte des Transfers und die größten Hindernisse

Nachdem Barcelona seinen wichtigsten Wunschspieler für das Sommertransferfenster, Julián Álvarez, nicht verpflichten konnte, richtete der katalanische Klub seine Aufmerksamkeit auf einen anderen argentinischen Stürmer. Die Vereinsführung von Barcelona soll bereit sein, rund 100 Millionen Euro für den Transfer des Inter-Kapitäns bereitzustellen.

Dennoch gibt es weiterhin zahlreiche Hindernisse für den Abschluss des Transfers. Vor allem die Tatsache, dass bis zum Ende des Transferfensters nur noch etwa zehn Tage verbleiben und Inter seinen Top-Torschützen nicht verkaufen möchte, verschärft die Situation. Der Klub aus Mailand weiß, wie schwierig es wäre, innerhalb so kurzer Zeit einen angemessenen Ersatz für einen Spieler dieser Klasse zu finden.

Die persönlichen Ziele des Spielers

Quellen zufolge verspürt Lautaro Martínez selbst keinen Wunsch, den italienischen Klub zu verlassen. Er gilt als echter Kapitän, Anführer und wichtigste Stütze der Mannschaft in der Kabine. Das wichtigste Ziel des argentinischen Stürmers, der mit den Nerazzurri bereits zweimal eine Niederlage hinnehmen musste, ist es, in diesem Trikot den Champions-League-Pokal über seinen Kopf zu stemmen.

Trotz der von den spanischen Medien verbreiteten Berichte scheint die Umsetzung dieses spektakulären Transfers daher äußerst schwierig. Sollte es keine überraschende Wendung geben, wird der als „El Toro“ bekannte Stürmer seine Karriere voraussichtlich in Italien fortsetzen.

Lautaro MartínezBarcelonaInterTransferChampions League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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