In einem zentralen Spiel der UEFA Champions League besiegte Real Madrid Inter zu Hause mit 2:1. In dieser Begegnung erzielte Madrids Stürmer Kylian Mbappé sein 71. Tor in europäischen Wettbewerben, stellte damit den Rekord der Legende Raúl ein und legte den Grundstein für den wichtigen Sieg seines Teams. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, begann die Partie im Santiago Bernabéu mit aktiven Bemühungen der Gastgeber. Der französische Stürmer übernahm in der 14. Minute die Initiative und eröffnete mit einem präzisen Schuss aus dem Strafraum den Torreigen. Dieses Tor markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein für den Franzosen in diesem prestigeträchtigen Turnier.

Nur neun Minuten später baute Real Madrid seine Führung nach einem groben Fehler in der Abwehr der Gäste aus. Inter-Torhüter Josep Martinez konnte einen Rückpass von Verteidiger Benjamin Pavard nicht kontrollieren und schenkte den Ball dem Gegner. Federico Valverde nutzte die Situation eiskalt aus und schob den Ball zum 2:0 ins leere Tor.

Die Konter der Gäste und der Spielverlauf

In der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Mailänder mehrere gute Gelegenheiten, den Rückstand zu verkürzen. Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois parierte gefährliche Schüsse von Inter-Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu und Kapitän Lautaro Martínez. Bemerkenswert ist, dass dies das 100. Jubiläumsspiel des belgischen Torhüters in der Champions League war.

Die Schlussphase des Spiels war hart umkämpft. In der 77. Minute erzielte Carlos Augusto den Anschlusstreffer und gab seinem Team neue Hoffnung. Dennoch agierte die Mannschaft von José Mourinho in den verbleibenden Minuten souverän und brachte den 2:1-Sieg über die Zeit.

Historisches Ergebnis und Torschützenliste

Für Kylian Mbappé war dieser Treffer gegen Inter sein 99. Einsatz in der Champions League. Damit festigte der 27-jährige Stürmer nicht nur seinen fünften Platz in der ewigen Torschützenliste des Turniers, sondern zog auch mit der Real-Madrid-Legende Raúl gleich. Bemerkenswert ist, dass der spanische Stürmer für seine 71 Tore 142 Spiele benötigt hatte.

Derzeit führt Cristiano Ronaldo mit 140 Toren die Torschützenliste in der Geschichte des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs an. In den Top 5 finden sich zudem Lionel Messi, Robert Lewandowski und Karim Benzema, während Kylian Mbappé ihnen mutig folgt.