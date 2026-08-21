Gibt es eine Einigung zwischen Lautaro Martínez und Barcelona?
Je näher die letzten Tage des Transferfensters im europäischen Fußball rücken, desto mehr spektakuläre Meldungen gibt es. Nach Informationen des renommierten spanischen Fernsehsenders El Chiringuito TV soll Inter-Kapitän Lautaro Martínez eine Einigung mit Barcelona über die Vertragsbedingungen erzielt haben. Die Nachricht hat in der Fußballwelt und unter den Fans großes Interesse ausgelöst, da der Stürmer in den vergangenen Spielzeiten mit seinen starken Leistungen herausragte. Goal.com berichtet .
Laut der Quelle traf Barcelonas Sportdirektor Deco bereits in der vergangenen Woche den Agenten des argentinischen Stürmers, Alejandro Camano, zu einem offiziellen Gespräch. In den Verhandlungen konnten sich beide Seiten auf die wichtigsten Vertragsbedingungen einigen. Nachdem der katalanische Klub sein ursprüngliches Transferziel Julián Álvarez nicht verpflichten konnte, richtet er seinen Fokus nun auf Lautaro Martínez und bereitet ein offizielles Angebot an die Inter-Führung vor.
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