Gibt es eine Einigung zwischen Lautaro Martínez und Barcelona?

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Gibt es eine Einigung zwischen Lautaro Martínez und Barcelona?

Je näher die letzten Tage des Transferfensters im europäischen Fußball rücken, desto mehr spektakuläre Meldungen gibt es. Nach Informationen des renommierten spanischen Fernsehsenders El Chiringuito TV soll Inter-Kapitän Lautaro Martínez eine Einigung mit Barcelona über die Vertragsbedingungen erzielt haben. Die Nachricht hat in der Fußballwelt und unter den Fans großes Interesse ausgelöst, da der Stürmer in den vergangenen Spielzeiten mit seinen starken Leistungen herausragte. Goal.com berichtet .

Laut der Quelle traf Barcelonas Sportdirektor Deco bereits in der vergangenen Woche den Agenten des argentinischen Stürmers, Alejandro Camano, zu einem offiziellen Gespräch. In den Verhandlungen konnten sich beide Seiten auf die wichtigsten Vertragsbedingungen einigen. Nachdem der katalanische Klub sein ursprüngliches Transferziel Julián Álvarez nicht verpflichten konnte, richtet er seinen Fokus nun auf Lautaro Martínez und bereitet ein offizielles Angebot an die Inter-Führung vor.

Finanzielle Möglichkeiten und geschätzte Ablöse

Wie Goal.com berichtet, ist Barcelonas Führung bereit, für die Verpflichtung des Inter-Kapitäns schätzungsweise 100 Millionen Euro auszugeben. Da das Transferfenster jedoch bereits in rund zehn Tagen schließt, erscheint die Umsetzung des Transfers praktisch unmöglich. Der Klub aus Mailand weiß zudem, dass er seinen wichtigsten Zehner nicht verkaufen will und es kurzfristig schwierig wäre, einen angemessenen Ersatz zu finden.

Lautaro Martínez’ Zukunft bei Inter

Quellen aus dem Umfeld des Spielers und die Situation im Klub zeigen, dass Lautaro Martínez Inter nicht verlassen will. Er ist Kapitän der Mannschaft, Führungsspieler in der Kabine und die wichtigste Antriebskraft auf dem Platz. Nachdem der Argentinier mit den Nerazzurri zweimal ein Finale verloren hat, besteht sein größtes Ziel darin, den Champions-League-Pokal zu gewinnen und die Fans von Inter glücklich zu machen.

Lautaro MartínezBarcelonaInterTransfersChampions League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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