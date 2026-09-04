Neue Saison der Women's Champions League: Gegner der italienischen Klubs bekannt

Die Auslosung für die Ligaphase der UEFA Women's Champions League hat stattgefunden, und zum ersten Mal in der Geschichte ist der italienische Frauenfußball mit drei Mannschaften in dieser Phase vertreten. Gemäß der in Nyon durchgeführten Auslosung kennen die italienischen Klubs Roma, Juventus und Inter nun ihre Gegner für die Hauptrunde des Wettbewerbs. Diese Veränderung unterstreicht das wachsende Ansehen des italienischen Fußballs auf internationaler Bühne. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, wird die Women's Champions League bereits in der zweiten Saison im Format einer einzigen Ligatabelle ausgetragen, ähnlich wie der Männerwettbewerb. Dabei treten 18 Mannschaften in einer Gesamttabelle an, wobei jedes Team sechs Spiele bestreitet. Drei davon finden zu Hause statt, die anderen drei auswärts gegen Gegner aus verschiedenen Töpfen.

Herausforderungen für den italienischen Meister Roma

Der italienische Meister Roma, der in Topf zwei gesetzt ist, bereitet sich auf die nächsten schwierigen Prüfungen seiner Geschichte vor. Das Team empfängt zu Hause Barcelona, Real Madrid und Servette. In den Auswärtsspielen trifft man auf Chelsea, Benfica und Leuven.

Besondere Bedeutung kommt dem Duell zwischen Chelsea und Roma zu, da die ehemalige Giallorossa-Spielerin Giulia Dragoni kürzlich zum Londoner Klub wechselte. Interessanterweise sind vier der sechs Gegner von Roma — Barcelona, Chelsea, Real Madrid und Leuven — dieselben wie in der letzten Saison.

Der Spielplan von Juventus und Debütant Inter

Ein weiterer italienischer Klub, Juventus, der ebenfalls in Topf zwei gesetzt ist, empfängt zu Hause Lyon, Benfica und Leuven. Die Turinerinnen treten auswärts gegen Paris Saint-Germain, Hacken und Austria Wien an. Es ist erwähnenswert, dass die Begegnungen gegen Lyon und Benfica eine Wiederholung der Spiele aus der letzten Saison darstellen.

Für Inter, das nach einem unvergesslichen Sieg über Wolfsburg in der Ligaphase debütiert, hielt die Auslosung die schwerste Aufgabe bereit. Die Mailänderinnen, die in Topf drei gesetzt sind, spielen zu Hause gegen Arsenal, Hacken und Manchester City, während sie auswärts auf Lyon, Real Madrid und Austria Wien treffen.

Laut Wettbewerbskalender werden alle Spiele der Ligaphase über die Plattform Disney+ übertragen. Nach sechs Spieltagen ziehen die ersten vier Mannschaften der Tabelle direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen fünf bis zwölf spielen in einer Play-off-Runde die verbleibenden vier Plätze aus.