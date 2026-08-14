Champions-League-Spiele könnten im Stamford Bridge ausgetragen werden

·3·Sport
Champions-League-Spiele könnten im Stamford Bridge ausgetragen werden

Das Londoner Stamford Bridge bereitet sich darauf vor, in dieser Saison erneut die Hymne der UEFA Champions League zu empfangen – doch diesmal wird nicht Chelsea auf dem Platz stehen. Nach einer überraschenden Wendung in der Sportwelt haben der ukrainische Spitzenklub Shakhtar Donetsk und seine Verhandlungspartner die Gespräche darüber, die Heimspiele im Europapokal in Westlondon auszutragen, in die entscheidende Phase geführt. Goal.com berichtet .

Wie bekannt ist, kann Shakhtar Donetsk seit 2014 nicht mehr in der Donbas Arena spielen, der Heimstätte und Hauptarena des Klubs. In den vergangenen Jahren trugen die Ukrainer ihre internationalen Spiele in Polen, Deutschland und Slowenien aus. Nun zieht die Vereinsführung die Option London ernsthaft in Betracht, und die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen aktiv weiter.

Zusammenarbeit zwischen den Klubs

Laut dem Journalisten Ben Jacobs soll Stamford Bridge in dieser Saison zum wichtigsten Austragungsort für Shakhtars Heimspiele werden. In den vergangenen 18 Monaten haben Chelsea und Shakhtar enge Beziehungen aufgebaut. Den Anstoß dazu gab Mykhailo Mudryks spektakulärer Transfer zum Londoner Klub Anfang 2023.

Außerdem organisierten die beiden Klubs gemeinsam erfolgreich die Wohltätigkeitsveranstaltung Game4Ukraine, bei der humanitäre Hilfe gesammelt wurde. Diese guten Beziehungen ermöglichen Shakhtar nun die Nutzung eines Londoner Stadions.

Günstige Bedingungen für die Miners im Vereinigten Königreich

In London lebt eine große ukrainische Diaspora, was für den Klub ebenfalls von großer Bedeutung ist. Während in der Hauptstadt rund 32.000 Ukrainer leben, wohnen im gesamten Vereinigten Königreich mehr als 100.000 Menschen ukrainischer Herkunft. Dadurch kann die Mannschaft auch im Ausland auf starke Unterstützung ihrer Fans zählen.

Interessanterweise schuf Chelseas zehnter Platz in der Premier League in der vergangenen Saison indirekt die Grundlage für diese Vereinbarung. Da die Blues in dieser Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen, dürfte es hinsichtlich der Rasenpflege und der Sicherheitsfragen keine größeren Terminkonflikte geben.

Dennoch müssen vor der offiziellen Bestätigung des Plans noch mehrere Organisationen zustimmen. Die UEFA und der lokale Rat von Hammersmith and Fulham müssen die endgültige Genehmigung für die Austragung zusätzlicher Spiele erteilen.

Shakhtar DonetskChelseaChampions LeagueStamford BridgeMykhailo Mudryk
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Pritchard Colon, der mit einer 16:0-Bilanz glänzte, stirbt nach 221 Tagen im KomaPritchard Colon, der mit einer 16:0-Bilanz glänzte, stirbt nach 221 Tagen im KomaHeute, 19:59Andy Robertson steht kurz davor, Schottlands Rekord zu brechenAndy Robertson steht kurz davor, Schottlands Rekord zu brechenHeute, 18:55Warum ist der Transfer von Rodrigo Mora ins Stocken geraten?Warum ist der Transfer von Rodrigo Mora ins Stocken geraten?Heute, 18:39Como erwägt Transfer von Chelseas Stürmer Liam DelapComo erwägt Transfer von Chelseas Stürmer Liam DelapHeute, 18:11PSG stärker als Real: Georgische Legende äußert sich zu Kvaratskhelias ZukunftPSG stärker als Real: Georgische Legende äußert sich zu Kvaratskhelias ZukunftHeute, 18:00Was erwartet Rio Ngumoha in der kommenden Saison?Was erwartet Rio Ngumoha in der kommenden Saison?Heute, 17:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?