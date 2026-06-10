Ibrahim Maza verspricht, Messi bei der Weltmeisterschaft zu besiegen

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Ibrahim Maza verspricht, Messi bei der Weltmeisterschaft zu besiegen

Während sich die Augen der Welt erneut auf das prestigeträchtigste und intensivste Sportereignis des Planeten richten – die FIFA-Weltmeisterschaft –, sorgen sensationelle Aussagen der teilnehmenden Mannschaften und ihrer Stars für noch mehr Aufregung bei den Fans. Insbesondere Ibrahim Maza, ein vielversprechendes Mitglied der algerischen Nationalmannschaft und talentierter Mittelfeldspieler des deutschen Klubs Bayer Leverkusen, teilte seine Pläne und Träume vor dem kommenden Turnier. Die Äußerungen des jungen Stars haben in der Sportwelt für großes Aufsehen gesorgt.

Im Hinblick auf die bevorstehenden verantwortungsvollen und komplexen Spiele, insbesondere gegen den Hauptkonkurrenten in der Gruppe, betonte Maza, wie wichtig es sei, nicht auf deren taktische Tricks hereinzufallen:

„Sie nutzen auf dem Platz viele Provokationen, um den Gegner mental zu brechen. Wir müssen jedoch in solchen Situationen absolut ruhig bleiben, unser maximales Potenzial ausschöpfen und mit Köpfchen spielen. Wir werden alle in den kommenden Tagen sehen, was auf dem grünen Rasen passiert. Inschallah sind wir in der Lage, den großen Lionel Messi und sein Team zu besiegen“, äußerte der Spieler seine feste Überzeugung in einem exklusiven Interview mit der berühmten internationalen „Goal“ -Publikation.

Wenn man auf den Spielplan blickt, stehen der algerischen Nationalmannschaft echte Schlachten bevor. Die afrikanischen Vertreter bestreiten ihr erstes Spiel am 17. Juni gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Nach diesem zentralen Duell treffen sie in der Gruppenphase auf das disziplinierte europäische Team aus Österreich sowie auf den asiatischen Vertreter Jordanien.

Es ist erwähnenswert, dass das höchste und erfolgreichste Ergebnis in der Geschichte der algerischen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften im Jahr 2014 erzielt wurde, als Brasilien das Turnier ausrichtete. Damals überstand dieses mutige Team zum ersten Mal in seiner Geschichte die Gruppenphase, erreichte das Achtelfinale und lieferte dem späteren Weltmeister Deutschland einen harten Kampf. Wir werden sehen, ob Ibrahim Maza und seine Teamkollegen diesmal die Hürde Messi überwinden und neue Geschichte schreiben können.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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