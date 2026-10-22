Messis Geständnis: Welche Tore hält die argentinische Legende für die wichtigsten?

Einer der größten Torschützen der Fußballgeschichte, der derzeit für den US-amerikanischen Klub Inter Miamispielt, Lionel Messi hat enthüllt, welche der Hunderte von Toren, die er im Laufe seiner Karriere erzielt hat, für ihn am wertvollsten und unvergesslichsten sind.

Das wichtige Geständnis des 39-jährigen Stars, der erst kürzlich im Oktober sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft bestritt und damit seine großartige internationale Reise beendete, wurde von The Touchline veröffentlicht.

„Das WM-Finale – der wichtigste Höhepunkt meiner Karriere“

Messi hob seine Tore auf den größten Bühnen seiner sportlichen Laufbahn besonders hervor:

Historisches Finale: „Meine Tore im WM-Finale bleiben die wichtigsten meiner Karriere. Diese Treffer stechen durch ihre beispiellose Bedeutung, die Größe des Spiels und die historische Tragweite des gesamten Ereignisses heraus;

Die Dramatik von Katar 2022: Zur Erinnerung: Im Finale der Weltmeisterschaft 2022 erzielte Messi einen Doppelpack gegen Frankreich. Nach einem 3:3-Unentschieden sicherte sich Argentinien im Elfmeterschießen den lang ersehnten Weltmeistertitel.

Erinnerungen an Barcelona, Champions League und El Clásico

Die argentinische Legende erinnerte sich dankbar nicht nur an die Nationalmannschaft, sondern auch an die glanzvollen Abende im Trikot des katalanischen Klubs:

Europäische Gipfel: „Ich schätze auch meine Tore sehr, die ich im Trikot des FC Barcelona in den Endspielen der UEFA Champions League erzielt habe;

Duelle gegen Real: Darüber hinaus haben auch die Tore in den ewig prinzipiellen Duellen gegen Real Madrid – dem El Clásico – einen besonderen Platz in meinem Herzen“, betonte Lionel.

Diese Erinnerungen von Messi, der seine Karriere in der Nationalmannschaft mit Ehre beendet hat, ließen für Fußballfans eine ganze goldene Ära des Weltfußballs noch einmal lebendig werden.