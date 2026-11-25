Der berühmte spanische Trainer Pep Guardiola teilte lebhafte Erinnerungen an die Jahre, in denen er die argentinische Legende Lionel Messi beim katalanischen Klub FC Barcelona trainierte. Der Experte betonte, dass Messis Leidenschaft im Training und seine Beständigkeit auf dem Platz unvergleichlich waren.

„Er war sowohl im Training als auch in den Spielen hungrig auf Siege“

Romario TV In einem Interview für das Projekt hob Guardiola hervor, dass Messi während ihrer gemeinsamen Zeit von 2008 bis 2012 in den kleinen Trainingsspielen kein einziges Mal verloren hat:

„Ich habe noch nie einen solchen Spieler gesehen. Er war in der Lage, in wenigen Tagen drei Tore zu erzielen und drei Vorlagen zu geben. Es gibt nur wenige Spieler, die eine solche Beständigkeit zeigen können. Aber Messi hat das sowohl im Training als auch in den Spielen gezeigt. Während unserer vierjährigen Zusammenarbeit kann ich mich nicht erinnern, dass Leo jemals ein Spiel auf dem Kleinfeld verloren hätte. Messi hat immer diesen starken Siegeswillen. Das war von enormer Bedeutung.“ — sagte Pep Guardiola.

Die wichtigsten Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Guardiola und Messi

Statistiken Details und Guardiolas Erinnerungen Zeitraum der Zusammenarbeit 2008 – 2012 (FC Barcelona) Phänomen im Training In 4 Jahren kein einziges Mal in Kleinfeldspielen verloren Beständigkeit im Spiel Fähigkeit, innerhalb weniger Tage 3 Tore und 3 Vorlagen zu erzielen Hauptvorteil Grenzenloser Siegeswille in jedem Spiel und Training Quelle Romario TV Interview für

Glauben Sie, dass die glanzvollste und effektivste Zeit in der Karriere von Lionel Messi genau in die Jahre 2008–2012 unter Pep Guardiola fiel?

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