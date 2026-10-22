Einer der größten Vertreter der Fußballgeschichte, ehemaliger Kapitän und Anführer der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi teilte seine Gedanken darüber mit, wie ihn zukünftige Generationen in Erinnerung behalten sollen und welchen Fußabdruck er im Fußball hinterlässt.

Die aufrichtige und bewegende Erklärung des 39-jährigen Stars, der sich kürzlich offiziell von der Nationalmannschaft verabschiedet und seine internationale Karriere beendet hat, wurde von The Touchline veröffentlicht.

«Ich habe auf dem Weg zu meinen Träumen nicht aufgehalten»: Messis Philosophie

Als der Weltmeister über die Grundprinzipien und Bestrebungen seiner Karriere sprach, äußerte er folgende wichtige Gedanken:

Definition von Größe: «Ich möchte nicht nur als erfolgreicher Spieler, sondern als wahrhaft großer Sportler in Erinnerung bleiben;

Erfolg und Niederlagen: Ich habe immer unermüdlich für meine Träume und Ziele gekämpft. Manchmal habe ich sie erreicht, manchmal nicht – das ist ein untrennbarer Teil des Sports;

Unaufhörlicher Kampf: Aber das Wichtigste ist, dass ich nie aufgehört habe, mit all meiner Kraft danach zu streben, alle Trophäen und Gipfel auf meinem Weg zu erobern», betonte der argentinische Star.

Legendärer Weg: Von Katalonien bis Miami

Lionel Messinimmt mit seiner beispiellosen Karriere auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene einen besonderen Platz in der modernen Sportchronik ein:

Auf Vereinsebene: Messi verbrachte die goldenen Jahre seiner Karriere beim katalanischen Klub FC Barcelona und erreichte die höchsten Gipfel. Danach spielte er für den französischen Verein PSG und erfreut seit Sommer 2023 die Fans beim US-Klub Inter Miami»;

Punkt auf der internationalen Bühne: Nachdem er alle wichtigen Trophäen wie die Weltmeisterschaft und die Copa América gewonnen hat, beendete Messi im Alter von 39 Jahren seine Ära im Trikot der «Albiceleste» mit Ehre.

Diese Erklärung von Messi zeigt einmal mehr, dass er nicht nur ein Inhaber von Rekorden und Titeln ist, sondern auch ein Symbol für Ausdauer und Loyalität für Millionen junger Menschen bleibt.