Warum will Messi in die Geschichte eingehen? Die unerwartete Erklärung der Fußballlegende

·7·Sport
Warum will Messi in die Geschichte eingehen? Die unerwartete Erklärung der Fußballlegende

Einer der größten Vertreter der Fußballgeschichte, ehemaliger Kapitän und Anführer der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi teilte seine Gedanken darüber mit, wie ihn zukünftige Generationen in Erinnerung behalten sollen und welchen Fußabdruck er im Fußball hinterlässt.

Die aufrichtige und bewegende Erklärung des 39-jährigen Stars, der sich kürzlich offiziell von der Nationalmannschaft verabschiedet und seine internationale Karriere beendet hat, wurde von The Touchline veröffentlicht.

«Ich habe auf dem Weg zu meinen Träumen nicht aufgehalten»: Messis Philosophie

Als der Weltmeister über die Grundprinzipien und Bestrebungen seiner Karriere sprach, äußerte er folgende wichtige Gedanken:

  • Definition von Größe: «Ich möchte nicht nur als erfolgreicher Spieler, sondern als wahrhaft großer Sportler in Erinnerung bleiben;

  • Erfolg und Niederlagen: Ich habe immer unermüdlich für meine Träume und Ziele gekämpft. Manchmal habe ich sie erreicht, manchmal nicht – das ist ein untrennbarer Teil des Sports;

  • Unaufhörlicher Kampf: Aber das Wichtigste ist, dass ich nie aufgehört habe, mit all meiner Kraft danach zu streben, alle Trophäen und Gipfel auf meinem Weg zu erobern», betonte der argentinische Star.

Legendärer Weg: Von Katalonien bis Miami

Lionel Messinimmt mit seiner beispiellosen Karriere auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene einen besonderen Platz in der modernen Sportchronik ein:

  • Auf Vereinsebene: Messi verbrachte die goldenen Jahre seiner Karriere beim katalanischen Klub FC Barcelona und erreichte die höchsten Gipfel. Danach spielte er für den französischen Verein PSG und erfreut seit Sommer 2023 die Fans beim US-Klub Inter Miami»;

  • Punkt auf der internationalen Bühne: Nachdem er alle wichtigen Trophäen wie die Weltmeisterschaft und die Copa América gewonnen hat, beendete Messi im Alter von 39 Jahren seine Ära im Trikot der «Albiceleste» mit Ehre.

Diese Erklärung von Messi zeigt einmal mehr, dass er nicht nur ein Inhaber von Rekorden und Titeln ist, sondern auch ein Symbol für Ausdauer und Loyalität für Millionen junger Menschen bleibt.

Lionel MessiArgentinische NationalmannschaftInter MiamiFC BarcelonaFußballlegende
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sensation in London erwartet: Messi besucht mit seiner Familie die Ballon d'Or-GalaSensation in London erwartet: Messi besucht mit seiner Familie die Ballon d'Or-Gala12 Oktober 20:07Lionel Messi hält unter Tränen seine letzte Rede im MonumentalLionel Messi hält unter Tränen seine letzte Rede im Monumental7 Oktober 12:49Cristiano Ronaldo hinterlässt überraschenden Kommentar zu Messis Rücktritt aus der NationalmannschaftCristiano Ronaldo hinterlässt überraschenden Kommentar zu Messis Rücktritt aus der Nationalmannschaft7 Oktober 23:31Real-Mittelfeldspieler Mastantuono äußert sich emotional zu Messis Abschied aus der NationalmannschaftReal-Mittelfeldspieler Mastantuono äußert sich emotional zu Messis Abschied aus der Nationalmannschaft7 Oktober 15:48Was sagte Argentiniens Präsident Javier Milei über Lionel Messi?Was sagte Argentiniens Präsident Javier Milei über Lionel Messi?7 Oktober 14:58Brasilianischer Magier richtet emotionale Worte an Messi nach dessen Rücktritt aus der NationalmannschaftBrasilianischer Magier richtet emotionale Worte an Messi nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft7 Oktober 14:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran