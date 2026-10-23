Conference League: Ajax besiegt Atalanta, Monaco klettert auf Platz 3

Die weiteren Begegnungen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Conference League endeten mit intensiven Kämpfen, entscheidenden Toren in der Schlussphase und überraschenden Ergebnissen.

In den Niederlanden fand das Spitzenduell zwischen namhaften europäischen Vereinen statt – das Team aus Amsterdam, Ajax, empfing den starken italienischen Vertreter Atalanta und sicherte sich dank später Tore einen 2:0-Sieg. In Frankreich hingegen erzielte Monaco drei unbeantwortete Treffer gegen den deutschen Klub Freiburg und schloss zur Spitzengruppe der Tabelle auf.

Ajax besiegt Atalanta in 3 Minuten

Die Partie in der Johan Cruyff Arena verlief bis in die letzten Minuten der regulären Spielzeit ausgeglichen:

Schlussspurt: Während beide Abwehrreihen fehlerfrei agierten, brach der eingewechselte Tolu Arokodare in der 87. Minute den Bann und brachte die Gastgeber in Führung.

Der Schlusspunkt: Nur drei Minuten später, in der 90. Minute, erzielte ein weiterer Einwechselspieler, Ouazan, den zweiten Treffer und besiegelte den souveränen 2:0-Sieg der Amsterdamer.

Tabellensituation: Beide Mannschaften haben nach zwei Spielen jeweils 3 Punkte auf dem Konto und belegen die Plätze 14 und 15.

Monaco schlägt Freiburg deutlich und klettert auf Platz 3

Das französische Team dominierte das Heimspiel gegen den Bundesliga-Vertreter nach Belieben:

Tor kurz vor der Pause: In der 45. Minute brachte Brunner Monaco mit einem präzisen Schuss in Führung.

Das Ende in der zweiten Halbzeit: Die Gastgeber erhöhten kurz vor Schluss den Druck und sorgten durch Tore von Camara in der 83. Minute sowie dem eingewechselten Ansu Fati in der 90. Minute für den 3:0-Endstand.

Tabellenspitze: Mit 6 Punkten aus zwei Spielen hat sich Monaco fest auf dem 3. Tabellenplatz etabliert (Freiburg liegt mit 3 Punkten auf Platz 18).

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags: