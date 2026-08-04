Marc-André ter Stegen spricht über seinen Abschied aus Barcelona und ein neues Kapitel in Amsterdam

Der erfahrene Torhüter Marc-André ter Stegen hat nach seiner überraschenden Entscheidung erstmals mit den Medien gesprochen und bestätigt, dass der Abschied aus Barcelona und der Wechsel zu Ajax der richtige Schritt in seiner Karriere gewesen sei. Wie Goal.com berichtet, wird der deutsche Schlussmann bis Juni 2027 auf Leihbasis für den niederländischen Klub spielen. In dieser Zeit will er nach Verletzungen und unregelmäßigen Einsatzzeiten in den vergangenen Jahren seine Form zurückgewinnen. Goal.com berichtet darüber.

Obwohl der Abschied vom Camp Nou nach einem Jahrzehnt beim katalanischen Klub für den Torhüter emotional schwierig war, machte er keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit mit dem Endergebnis, auch wenn sich die Verhandlungen etwas länger als erwartet hinzogen. Nach Angaben von ter Stegen spielten die ersten Gespräche mit der Ajax-Führung eine entscheidende Rolle bei seiner Entscheidung.

Ein neues Team und ein überzeugendes Projekt

„Gute Dinge brauchen Zeit. Am Ende ist alles so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe, und ich bin froh, hier zu sein“, sagte der 34-jährige Fußballer. Er betonte, dass die Gespräche mit Jordi Cruyff sowie der Austausch mit Cheftrainer Michel und Verteidiger Daley Blind gezeigt hätten, wie ernst der Klub sein Projekt verfolge.

Nach seiner Leihe zu Girona in der vergangenen Saison, die von Verletzungen geprägt war, hatten viele Zweifel an seiner Belastbarkeit auf höchstem Niveau. Der erfahrene Schlussmann wies diese Bedenken jedoch zurück und erklärte, dass er körperlich vollständig genesen und bereit für die hohen Anforderungen der niederländischen Liga sei.

Die Unterstützung von Frenkie de Jong

Nach der Bekanntgabe des Transfers schickte sein ehemaliger Teamkollege beim FC Barcelona, Frenkie de Jong, dem Torhüter besondere Glückwünsche. Ter Stegen räumte ein, dass dies die Eingewöhnung in Amsterdam deutlich erleichtert habe.

„Er ist mein Agent! Frenkie kennt Amsterdam sehr gut. Er ist immer aufrichtig, und seine Worte haben mir große Ruhe gegeben. Es ist schön zu wissen, dass ich in sicheren Händen bin“, fügte der deutsche Torhüter hinzu.