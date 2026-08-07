Marc-André ter Stegen wechselt von Barcelona zu Ajax

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Marc-André ter Stegen wechselt von Barcelona zu Ajax

Der erfahrene deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wechselt vom FC Barcelona bis zum Saisonende auf Leihbasis zum niederländischen Klub Ajax. Der 34-jährige Torhüter, der in den vergangenen Jahren wegen schwerer Verletzungen seinen Platz in der Startelf verloren hatte, will seine Karriere in Amsterdam neu starten und zu seiner Topform zurückfinden. Dies berichtet Goal.com.

Nach Informationen von Voetbal International kam der Fußballer in den vergangenen beiden Spielzeiten für Barcelona und Girona zusammen nur zu zwölf Einsätzen. Chronische Verletzungen am Rücken, Knie und Oberschenkel behinderten ihn erheblich. Der talentierte Torhüter absolvierte jedoch seit Anfang Juli ein intensives Reha-Programm, erklärte sich vollständig genesen und bereit, bei seinem neuen Verein um einen Stammplatz zu kämpfen.

Ein neues Kapitel in Amsterdam

Angesichts der Zweifel an seiner körperlichen Verfassung machte Marc-André ter Stegen keinen Hehl aus seiner Freude über die Rückkehr auf den Platz. Er betonte, dass er bereits Anfang Juli beim FC Barcelona mit dem Reha-Prozess begonnen und wieder am Training der ersten Mannschaft teilgenommen habe.

Seinen Worten zufolge wird jedes Spiel für ihn ein weiterer Schritt nach vorn sein. Der 44-malige deutsche Nationalspieler erinnerte daran, dass er nach einer schweren Knieverletzung bereits erfolgreich in der Nations League zurückgekehrt und seine Kritiker eines Besseren belehrt hatte.

Erfahrung und Vertrauen

Ajax-Vertreter Jordi Cruyff lobte bei seinen Aussagen zum Transfer die große Erfahrung und die herausragenden Fähigkeiten des deutschen Torhüters. Er erklärte, der Verein habe lange an der Verpflichtung gearbeitet und der erfahrene Torwart könne dem Team sofort weiterhelfen.

Ter Stegen selbst machte keinen Hehl aus seiner Vorfreude auf seinen Einsatz in der Johan-Cruyff-Arena. Er fügte hinzu, dass es für ihn eine große Bedeutung habe, in diesem Stadion mit seiner beeindruckenden Atmosphäre zu spielen, und dass er sich wieder so stark wie früher fühle.

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Jahongir Tursunov
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