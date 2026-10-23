„Wir analysieren ihre Stärken“: Karpin äußert sich vor dem Spiel gegen Usbekistan

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„Wir analysieren ihre Stärken“: Karpin äußert sich vor dem Spiel gegen Usbekistan

Der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft Valeri Karpin teilte seine Gedanken zu den Freundschaftsspielen im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode im November sowie zu den kommenden Gegnern mit.

Im Rahmen des internationalen Trainingslagers im November steht die russische Nationalmannschaft vor zwei ernsthaften Prüfungen – das Team Usbekistan sowie ein namhafter Vertreter Südamerikas, Venezuela sind als Gegner auf dem grünen Rasen vorgesehen.

„Wir werden ihre Stärken aufzeigen“: Karpins Erklärung

Der russische Fachmann bewertete das Niveau der Gegner positiv und skizzierte kurz die Vorbereitungspläne:

  • Einschätzung der Gegner: „Das sind sehr gute und würdige Gegner;

  • Taktische Analyse: Während der Trainingslager werden wir ihren Spielstil genau analysieren, unseren Spielern die Stärken der Gegner aufzeigen und die notwendigen Anweisungen geben;

  • Kaderwahl: In den kommenden Tagen werden wir auch offiziell den erweiterten Kader für die bevorstehenden Spiele bekannt geben“, betonte Valeri Karpin.

Usbekistan – Russland: Wann und wo findet das Spiel statt?

Details zum zentralen Freundschaftsspiel, auf das die Fans mit großem Interesse warten:

  • Datum: 12. November;

  • Ort: Taschkent, Zentralstadion Pakhtakor.

Dieses Aufeinandertreffen in Taschkent wird für beide Nationalmannschaften eine großartige Gelegenheit sein, ihre Stärken zu testen, neue taktische Schemata auszuprobieren und den Fußballfans ein glanzvolles Fußballfest zu bieten.

Valeri KarpinUsbekische NationalmannschaftRussische NationalmannschaftPakhtakor StadionFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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