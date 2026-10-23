„Wir analysieren ihre Stärken“: Karpin äußert sich vor dem Spiel gegen Usbekistan
Der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft Valeri Karpin teilte seine Gedanken zu den Freundschaftsspielen im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode im November sowie zu den kommenden Gegnern mit.
Im Rahmen des internationalen Trainingslagers im November steht die russische Nationalmannschaft vor zwei ernsthaften Prüfungen – das Team Usbekistan sowie ein namhafter Vertreter Südamerikas, Venezuela sind als Gegner auf dem grünen Rasen vorgesehen.
„Wir werden ihre Stärken aufzeigen“: Karpins Erklärung
Der russische Fachmann bewertete das Niveau der Gegner positiv und skizzierte kurz die Vorbereitungspläne:
Einschätzung der Gegner: „Das sind sehr gute und würdige Gegner;
Taktische Analyse: Während der Trainingslager werden wir ihren Spielstil genau analysieren, unseren Spielern die Stärken der Gegner aufzeigen und die notwendigen Anweisungen geben;
Kaderwahl: In den kommenden Tagen werden wir auch offiziell den erweiterten Kader für die bevorstehenden Spiele bekannt geben“, betonte Valeri Karpin.
Usbekistan – Russland: Wann und wo findet das Spiel statt?
Details zum zentralen Freundschaftsspiel, auf das die Fans mit großem Interesse warten:
Datum: 12. November;
Ort: Taschkent, Zentralstadion Pakhtakor.
Dieses Aufeinandertreffen in Taschkent wird für beide Nationalmannschaften eine großartige Gelegenheit sein, ihre Stärken zu testen, neue taktische Schemata auszuprobieren und den Fußballfans ein glanzvolles Fußballfest zu bieten.
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