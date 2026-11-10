Großer Fußball in Taschkent: Was die Schützlinge von Karpin vor dem Duell gegen Usbekistan sagten

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Großer Fußball in Taschkent: Was die Schützlinge von Karpin vor dem Duell gegen Usbekistan sagten

Im Rahmen der FIFA-Länderspieltage empfängt Taschkent einen weiteren großen Fußballabend. Am 12. November in der Hauptstadt Usbekistans die Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland bestreiten ein Freundschaftsspiel.

Die russische Nationalmannschaft unter der Leitung von Waleri Karpin trifft nach dem Spiel in Taschkent am 17. November in Krasnodar auf den südamerikanischen Vertreter Venezuela. Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet am selben Tag in Doha, Katar, einen weiteren Test im Rahmen eines Trainingslagers gegen Saudi-Arabien.

Vor diesen wichtigen Begegnungen teilten die russischen Spieler ihre Gedanken über die usbekische Nationalmannschaft und die kommenden Herausforderungen mit.

Aus der Sicht der russischen Spieler: Was für ein Gegner ist Usbekistan?

Die von Karpin in den Kader berufenen Spieler betonen, dass die bevorstehenden Duelle kompromisslos sein werden:

  • Stanislaw Agkazew (Torwart von FK Krasnodar):

    „Usbekistan und Venezuela sind sehr starke Gegner. Es wird für uns alle natürlich sehr interessant sein, gegen sie anzutreten. Wir werden sowohl unser eigenes als auch das tatsächliche Niveau der Gegner in der Praxis sehen. Es ist zudem erfreulich, dass die Nationalmannschaft in letzter Zeit zum dritten Mal in Krasnodar spielt.“

  • Matwei Kisljak (Mittelfeldspieler von ZSKA Moskau):

    „Wenn wir zum Trainingslager der Nationalmannschaft fahren, haben wir die Möglichkeit, uns ein wenig vom Vereinsalltag und dem Druck zu lösen und neue Kraft zu tanken. Es warten starke Gegner und kompromisslose Spiele auf uns. Es besteht kein Zweifel, dass die Spiele sehr interessant werden. Was ihr Niveau angeht, kann ich noch keine genaue Einschätzung abgeben, alles wird auf dem Platz entschieden.“

Kalender der Freundschaftsspiele im November

Der Zeitplan der offiziellen Testspiele der Nationalmannschaften in den kommenden Tagen:

Datum

Spiel

Ort / Stadt

Status und Bedeutung

12. November

Usbekistan — Russland

Taschkent

Zentrales Freundschaftsspiel / Aufeinandertreffen der Niveaus

17. November

Russland — Venezuela

Krasnodar

Internationales Testspiel

17. November

Usbekistan — Saudi-Arabien

Doha (Katar)

Testspiel der asiatischen Giganten

Internationale Isolation und die Bedeutung von Freundschaftsspielen

Zur Erinnerung: Seit Februar 2022 sind die russische Nationalmannschaft und ihre Vereine aufgrund einer gemeinsamen Entscheidung von FIFA und UEFA von allen offiziellen internationalen Turnieren ausgeschlossen. Aus diesem Grund beschränken sich die Russen hauptsächlich auf Testspiele gegen Mannschaften aus Asien und Lateinamerika.

Für die usbekische Nationalmannschaft dienen Spiele gegen starke Sparringspartner als wichtiges Testfeld, um den Kader zu prüfen, taktische Konzepte zu verfeinern und sich angemessen auf internationale Wettbewerbe vorzubereiten.

Usbekische NationalmannschaftRussische NationalmannschaftWaleri KarpinFreundschaftsspielFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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