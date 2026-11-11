Als Gerkus über den Spielplan der russischen Nationalmannschaft im November sprach, betonte er, dass das Spiel in Taschkent für ihn ein größeres Interesse wecke als das Spiel gegen Venezuela:

Der ehemalige Präsident des Moskauer Klubs Lokomotiv und bekannte russische Fußballfunktionär Ilja Gerkus teilte seine Einschätzungen vor dem prinzipiellen Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland, das am 12. November in Taschkent stattfindet. In einem exklusiven Interview mit der Publikation „Euro-Football“ erkannte er zwar die kürzlich bei der Weltmeisterschaft gesammelte Erfahrung der Gastgeber an, äußerte sich jedoch bestimmt dazu, wer im kommenden Duell die Oberhand behalten wird.

Unerwartetes Geständnis von Nepomnyashchiy: „Usbekistan ist der Favorit im Spiel in Taschkent, nicht Russland!“

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„Ich werde mir das Spiel gegen Usbekistan auf jeden Fall ansehen, während ich mich bezüglich des Spiels gegen Venezuela noch nicht entschieden habe und es nicht weiß. Was unser erstes Auswärtsspiel betrifft: Usbekistan hat im Sommer an der Weltmeisterschaft in den USA teilgenommen. Das allein zeigt, dass das Team bereits Erfahrung gesammelt hat, weshalb es äußerst interessant ist, ihr Spiel zu verfolgen.“

Als der Funktionär gefragt wurde, ob Usbekistan Russland schlagen könne, verbarg er nicht sein Vertrauen in die Überlegenheit seines eigenen Nationalteams:

„Im Fußball kann alles passieren. Aber ich denke trotzdem, dass wir stärker sind. Es ist korrekt zu sagen, dass wir als Favorit in das Spiel gehen.“

Parameter / Aspekt Ansichten und Einschätzungen von Ilja Gerkus Protagonist Ilja Gerkus (ehemaliger Präsident von Lokomotiv Moskau) Einschätzung des Gegners Usbekistan hat durch die WM 2026 in den USA große Erfahrung gewonnen Interesse am Spiel Wird das Spiel in Taschkent sehen, ließ das Spiel gegen Venezuela offen Hauptfavorit Russische Nationalmannschaft („Wir sind trotzdem stärker“) Zeit und Stadion des Spiels 12. November, Donnerstag — 20:00 Uhr, Zentralstadion Pakhtakor Quelle Publikation „Euro-Football“

„Die russische Seite kommt als Favorit nach Taschkent, doch es könnte teuer werden, den Gegner zu unterschätzen, der WM-Luft geschnuppert hat und vor vollen Rängen vor den eigenen Fans spielt.“

Expertenmeinungen aus Moskau: Wer hat recht?

Diese zuversichtliche Aussage von Gerkus steht im direkten Widerspruch zu den Ansichten, die zuvor der ehemalige Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Waleri Nepomnjaschtschi, geäußert hatte. Zur Erinnerung: Nepomnjaschtschi hatte unter Berücksichtigung der Kaderprobleme und des Potenzials der Legionäre erklärt, dass Usbekistan der einzig wahre Favorit für das Treffen in Taschkent sei.

Das Aufeinandertreffen am Abend des 12. November in der 35.000 Zuschauer fassenden Pakhtakor-Arena wird zeigen, welche dieser beiden gegensätzlichen Ansichten der Realität näher kommt.

Wie begründet ist Ihrer Meinung nach die Behauptung von Ilja Gerkus, dass „Russland trotzdem stärker und der Favorit“ sei? Wer wird im Spiel in Taschkent dominieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!