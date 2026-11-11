Dmitri Kusnezow ist der Meinung, dass die russische Nationalmannschaft in beiden Spielen die Initiative auf dem Platz nicht aus der Hand geben darf. Dafür sei es vor allem notwendig, in der Defensive sicher zu stehen und die Chancen im Angriff effizient zu nutzen.

Der ehemalige Mittelfeldspieler der sowjetischen Nationalmannschaft, Dmitri Kusnezow, äußerte sich vor den Freundschaftsspielen der russischen Nationalmannschaft im November gegen Usbekistan und Venezuela. In einem Interview mit „RB Sport“ sprach der ehemalige Fußballer offen darüber, was er von den Schützlingen von Waleri Karpin erwartet.

„Wir analysieren ihre Stärken“: Karpin äußert sich vor dem Spiel gegen Usbekistan

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„Ich erwarte von der russischen Nationalmannschaft in erster Linie keinen schönen, sondern qualitativ hochwertigen Fußball. Ich möchte, dass unsere Spieler vor dem gegnerischen Tor die richtigen Entscheidungen treffen und in der Abwehr sicher agieren, denn jedes Spiel beginnt im Grunde damit. Meiner Meinung nach muss die Nationalmannschaft gegen Usbekistan und Venezuela als die stärkere Seite auftreten.“, sagte Dmitri Kusnezow.

Spiel- und Mannschaftsparameter Details und Informationen Expertenmeinung Dmitri Kusnezow (ehemaliger Mittelfeldspieler der sowjetischen Nationalmannschaft) Spiel gegen Usbekistan Findet am 12. November in Taschkent statt Spiel gegen Venezuela Findet am 17. November in Krasnodar statt Ergebnisse im Oktober Iran (2:0), Namibia (6:0) und Nigeria (3:3) Internationaler Status Russische Nationalmannschaften und Vereine sind seit dem Frühjahr 2022 von offiziellen Wettbewerben ausgeschlossen

„Es wird erwartet, dass dieses kompromisslose und interessante Freundschaftsspiel den Fans echte, intensive Fußballmomente bietet.“

Bevorstehende wichtige Tests und die Verfassung der Mannschaft

Wir erinnern daran, dass das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland morgen, am 12. November in Taschkent angepfiffen wird. Danach reist die russische Nationalmannschaft nach Krasnodar, um am 17. November gegen Venezuela anzutreten.

Zur Information: Im Oktober bestritt die russische Nationalmannschaft drei Testspiele, besiegte den Iran mit 2:0, Namibia mit 6:0, und das Spiel gegen Nigeria endete mit einem 3:3-Unentschieden. Da russische Nationalmannschaften und Vereine seit dem Frühjahr 2022 von offiziellen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen sind, sind solche Freundschaftsspiele zur wichtigsten Spielpraxis für das Team geworden.

Glauben Sie, dass die russische Nationalmannschaft, wie von Dmitri Kusnezow gefordert, auswärts gegen Usbekistan die Initiative übernehmen kann, oder werden die Schützlinge von Fabio Cannavaro vor heimischem Publikum die Oberhand behalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!