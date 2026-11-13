Das intensive und kompromisslose Freundschaftsspiel (2:3) zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland im Pakhtakor-Stadion in Taschkent sorgt für viel Gesprächsstoff. Dass die Gäste einen 0:2-Rückstand drehten und in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett wendeten, um einen hart erkämpften Sieg einzufahren, wird in der Fußballwelt heiß diskutiert.

Der ehemalige Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Valeriy Nepomnyashchiy äußerte sich in einem Interview mit „RB Sport“ zu der Begegnung, die in den Medien ausführlich behandelt wird.

„Der Spielstand zur Halbzeit spiegelte das Geschehen auf dem Platz nicht wider“

Der erfahrene Experte ist der Ansicht, dass die Anzeigetafel nach der ersten Halbzeit nicht das wahre Bild des Spiels zeigte. Er betonte, dass die russische Nationalmannschaft zwei sehr unglückliche und kuriose Gegentore kassierte, die Gastgeber jedoch auch vor ihrem Tor gefährliche Situationen überstehen mussten.