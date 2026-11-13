Valeriy Nepomnyashchiy über das gestrige Spiel: „Die Ersatzbank von Usbekistan ist zu schwach“
Das intensive und kompromisslose Freundschaftsspiel (2:3) zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland im Pakhtakor-Stadion in Taschkent sorgt für viel Gesprächsstoff. Dass die Gäste einen 0:2-Rückstand drehten und in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett wendeten, um einen hart erkämpften Sieg einzufahren, wird in der Fußballwelt heiß diskutiert.
Der ehemalige Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Valeriy Nepomnyashchiy äußerte sich in einem Interview mit „RB Sport“ zu der Begegnung, die in den Medien ausführlich behandelt wird.
„Der Spielstand zur Halbzeit spiegelte das Geschehen auf dem Platz nicht wider“
Der erfahrene Experte ist der Ansicht, dass die Anzeigetafel nach der ersten Halbzeit nicht das wahre Bild des Spiels zeigte. Er betonte, dass die russische Nationalmannschaft zwei sehr unglückliche und kuriose Gegentore kassierte, die Gastgeber jedoch auch vor ihrem Tor gefährliche Situationen überstehen mussten.
„Die wichtigste Lektion, die die russischen Spieler aus diesem Spiel ziehen müssen, ist, dass solche Fehler auf internationaler Ebene nicht verziehen werden. Gleichzeitig möchte ich den Charakter und den großen Siegeswillen der Schützlinge von Valeriy Karpin besonders hervorheben.“, sagte Nepomnyashchiy.
Die wichtigsten Punkte der Expertenanalyse
Details und Kommentare
Das Bild in der ersten Halbzeit
Der Spielstand spiegelte das tatsächliche Geschehen auf dem Platz nicht vollständig wider
Der Erfolg Russlands
Charakter und Siegeswille der Karpin-Schützlinge
Hauptfaktor für die Niederlage
Die schwächere Ersatzbank der usbekischen Nationalmannschaft im Vergleich zum Gegner
Nächste Herausforderungen
Neue Freundschaftsspiele für beide Teams am 17. November
Die Rolle der Ersatzbank und zukünftige Pläne
Valeriy Nepomnyashchiy ging zudem auf einen weiteren wichtigen Aspekt ein, der die Wende im Spiel und den Sieg der Gäste beeinflusste. Seiner Meinung nach hat die Tatsache, dass die Ersatzbank der usbekischen Nationalmannschaft schwächer besetzt war als die russische, das Ergebnis des Spiels beeinflusst.
Zur Erinnerung: Die russische Nationalmannschaft bestreitet im Rahmen ihres Trainingslagers im November ihr nächstes Testspiel am Dienstag, den 17. November, in der Ozon Arena in Krasnodar gegen die Nationalmannschaft von Venezuela. Die usbekische Nationalmannschaft trifft am selben Tag in Doha, der Hauptstadt von Katar, auf Saudi-Arabien (das Spiel beginnt um 20:00 Uhr Taschkenter Zeit).
Glauben Sie, dass der Unterschied bei den Ersatzbänken, wie vom Experten betont, tatsächlich das Ergebnis in den letzten Minuten entschieden hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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