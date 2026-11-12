Dmitri Ogai betonte, dass die russische Nationalmannschaft zwar als sehr stark und wettbewerbsfähig gilt, die usbekische Auswahl jedoch durch den Heimvorteil vor den eigenen Fans im Vorteil sei. Aus diesem Grund werden die Chancen der Gastgeber in dieser Begegnung hoch eingeschätzt.

Dmitri Ogai, einer der renommiertesten und erfahrensten Trainer im kasachischen Fußball, teilte im Gespräch mit einem Korrespondenten von Sports24.kz seine Gedanken zum bevorstehenden Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland. Der Experte ist der Meinung, dass der Heimvorteil und die derzeit starke Form der usbekischen Spieler in diesem Duell eine entscheidende Rolle spielen werden.

Was sagte Dmitri Kusnezow vor dem Spiel Russlands gegen Usbekistan?

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„Wenn man bedenkt, dass Usbekistan zu Hause spielt, denke ich, dass das Spiel mit einem Unentschieden enden oder die usbekischen Spieler gewinnen könnten. Auch wenn das russische Team ebenfalls sehr stark ist“, — sagte der bekannte Experte.

Parameter des Spiels und Expertenanalyse Details und Informationen Expertenmeinung Dmitri Ogai (renommierter und erfahrener Trainer aus Kasachstan) Informationsquelle Publikation Sports24.kz Voraussichtliches Ergebnis des Spiels Sieg für Usbekistan oder Unentschieden Austragungsort des Spiels Paxtakor-Stadion in Taschkent Datum und Uhrzeit des Spiels Anpfiff am 12. November um 20:00 Uhr

„Man muss verstehen, dass Freundschaftsspiele keine prinzipielle Bedeutung haben. Spiele in der Qualifikationsphase für Welt- oder Europameisterschaften verlaufen hingegen völlig anders.“

Status des Freundschaftsspiels und das mit Spannung erwartete Duell in Taschkent

Dmitri Ogai wies zudem darauf hin, dass solche Begegnungen hauptsächlich dem Erfahrungsaustausch und Testzwecken dienen, während offizielle Qualifikationsspiele mit einem völlig anderen psychologischen Druck und einer anderen Intensität einhergehen.

Wir erinnern daran, dass dieses interessante Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland heute, am 12. November um 20:00 Uhr im Paxtakor-Stadion in Taschkent beginnt. Dieses mit großer Spannung erwartete Duell wird das Potenzial der Mannschaften erneut unter Beweis stellen.

Glauben Sie, dass die usbekische Nationalmannschaft, wie vom kasachischen Trainer Dmitri Ogai vorhergesagt, zu Hause gegen Russland gewinnen kann oder wird es ein Unentschieden geben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!