Aleksandr Bubnow vergleicht die Spiele gegen Usbekistan und Venezuela
Der bekannte russische Fußballexperte und Kommentator Aleksandr Bubnow verglich die Freundschaftsspiele der russischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan und Venezuela, die im Rahmen des Trainingslagers im November stattfanden. Seiner Meinung nach übten die Venezolaner mehr physischen Druck auf die russischen Spieler aus als die Usbeken, auch wenn Venezuela keine gefährlichen Torchancen kreieren konnte.
„Die Südamerikaner zwangen uns dazu, echten Fußball zu spielen“
Der Experte ging besonders auf die Intensität der Partie in Krasnodar und den Spielstil der südamerikanischen Mannschaften ein:
„Im Vergleich zu Usbekistan hat uns das Team aus Venezuela gezwungen, auf dem Platz deutlich mehr zu laufen. Es gab sogar Situationen, in denen es zu Auseinandersetzungen kam, die fast an eine Schlägerei grenzten. Das ist typisch für südamerikanische Nationalmannschaften: Sie sind technisch stark, kontrollieren den Ball gut und bauen Angriffe auf. Es scheint, als sei alles in Ordnung.
Aber während des gesamten Spiels konnten sie keine einzige klare Torchance herausspielen. Absolut null. Das betrifft Venezuela. Dennoch wirkten sie im Vergleich zu Usbekistan überlegener, weil sie unsere Spieler dazu zwangen, mehr zu laufen und echten Fußball zu spielen.“
— Aleksandr Bubnow
Die Statistik spricht eine andere Sprache: Nur Usbekistan konnte das Tor von Russland treffen
Obwohl Bubnow Venezuela als stärker einschätzt, zeigen die tatsächlichen Ergebnisse das Gegenteil. Bemerkenswert ist, dass die russische Nationalmannschaft in ihren letzten 6 Spielen nur gegen die usbekische Nationalmannschaft ein Gegentor kassiert hat.
Die Testspiele der russischen Nationalmannschaft im November
Datum
Ort
Spiel und Ergebnis
Spieldetails und wichtige Fakten
12. November
Taschkent
Usbekistan 2:3 Russland
Unsere Vertreter führten mit 2:0, wurden aber am Ende Opfer eines Comebacks; das einzige Team, das in den letzten 6 Spielen gegen Russland ein Tor erzielt hat
17. November
Krasnodar
Russland 2:0 Venezuela
Aleksej Mirantschuk erzielte einen Doppelpack; die Gäste konnten keine einzige klare Torchance kreieren
Zur Information: Für die russische Nationalmannschaft unter der Leitung von Waleri Karpin waren diese beiden Spiele in Taschkent und Krasnodar die letzten offiziellen Partien des Jahres 2026.
Was denken Sie, wie treffend ist die Meinung von Aleksandr Bubnow — hat Usbekistan, das 2 Tore gegen Russland erzielt hat, stärker gespielt, oder Venezuela, das zwar kein Tor erzielte, aber den Ball kontrollierte?
Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese interessante Diskussion sofort mit den Fans des usbekischen Fußballs!
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