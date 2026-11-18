Der bekannte russische Fußballexperte und Kommentator Aleksandr Bubnow verglich die Freundschaftsspiele der russischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan und Venezuela, die im Rahmen des Trainingslagers im November stattfanden. Seiner Meinung nach übten die Venezolaner mehr physischen Druck auf die russischen Spieler aus als die Usbeken, auch wenn Venezuela keine gefährlichen Torchancen kreieren konnte.

„Die Südamerikaner zwangen uns dazu, echten Fußball zu spielen“

Der Experte ging besonders auf die Intensität der Partie in Krasnodar und den Spielstil der südamerikanischen Mannschaften ein: