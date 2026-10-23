„Temirov ist ein echtes Biest, er hat eine schreckliche Kraft“: Dustin Poirier über den bevorstehenden Kampf

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„Temirov ist ein echtes Biest, er hat eine schreckliche Kraft“: Dustin Poirier über den bevorstehenden Kampf

Einer der bekanntesten Vertreter der Welt der Mixed Martial Arts (MMA), ehemaliger UFC-Interims-Champion im Leichtgewicht, Dustin Poirier unser Landsmann Ramazon Temirov sowie der Engländer Loner Kavanagh teilte seine Gedanken zu dem wichtigen Aufeinandertreffen mit.

Die Oktagon-Legende analysierte detailliert die explosive Kraft, das furchteinflößende K.o.-Potenzial und die taktischen Vorteile des usbekischen Kämpfers.

„In jedem Schlag steckt eine schreckliche Kraft“: Poiriers Anerkennung für Temirov

Dustin Poirier hob die Aggressivität und Schlagkraft des usbekischen Sportlers im Oktagon besonders hervor:

  • „Ein echtes Biest“: „Mir persönlich gefällt die Art und Weise, wie Kavanagh sich bewegt, aber der andere Junge — Ramazon Temirov — ist ein echtes Biest;

  • K.o.-Potenzial: In jedem seiner Schläge verbirgt sich eine schreckliche, erstaunliche Kraft. Was die Schlagkraft und das Gewicht angeht, wird Temirov in diesem Kampf zweifellos die absolute Oberhand haben“, betonte Poirier.

Kavanaghs Kontertaktik: Welchen Kampf erwartet Poirier?

Der amerikanische Star ließ auch die Möglichkeiten des englischen Kämpfers nicht außer Acht und ging auf dessen Hauptwaffen ein:

  • Distanz und Verteidigung: Loner Kavanagh kann Schlägen aus der Nahdistanz sehr geschickt ausweichen;

  • Konter und Fehler: Er versteht es, schnell aus der Defensive zum Gegenangriff überzugehen, präzise Konterschläge zu landen und seinen Gegner zu Fehlern zu zwingen.

Wann findet der Kampf statt?

Details zu diesem Aufeinandertreffen, auf das die Fans mit großem Interesse und Spannung warten:

  • Datum: 24. Oktober;

  • Bedeutung: Die einzigartigen Stärken beider Sportler und die Vielfalt ihrer Stile garantieren, dass dieser Kampf einen unvorhersehbaren Verlauf nehmen wird.

Ramazon TemirovDustin PoirierUFCMMAKampfsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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