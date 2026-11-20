Der usbekische Kämpfer, der in der UFC-Rangliste im Fliegengewicht auf Platz 10 geführt wird, Ramazon Temirov hat sich einem weiteren Dopingtest unterzogen. Dies gab der Sportler in den sozialen Medien bekannt.

Temirov veröffentlichte auf Instagram einen Beitrag über den Ablauf der Dopingkontrolle. Bisher liegen jedoch keine Informationen zu den Ergebnissen vor. Daher bedeutet die Tatsache, dass sich der Sportler dem Test unterzogen hat, nicht automatisch, dass seine Analyseergebnisse negativ ausgefallen sind.

Ramazon Temirov Warum ist der Dopingtest für ihn so wichtig?

Für unseren Landsmann sind solche Kontrollen von besonderer Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass der Kämpfer im Jahr 2025 aufgrund des Nachweises einer verbotenen Substanz in seinem Körper mit einer Sperre belegt wurde. Diese Situation war eine der größten Herausforderungen in Temirovs Karriere.