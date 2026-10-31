Warum wurde Oleksandr Usyk zum glühenden Fan von Cristiano Ronaldo?

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Warum wurde Oleksandr Usyk zum glühenden Fan von Cristiano Ronaldo?

Der ehemalige unumstrittene Weltmeister im Schwergewichtsboxen Oleksandr Usyk verfolgte das torreiche und dramatische Duell zwischen Al-Nassr und Al-Kholood im Rahmen der Saudi Pro League direkt aus der VIP-Loge des Stadions.

In dieser Begegnung zeigte der Weltstar Cristiano Ronaldo erneut eine Glanzleistung, erzielte 3 Tore (Hattrick) und sicherte seinem Team einen hart erkämpften 5:3-Sieg.

„Einfach unglaublich“: Usyks begeistertes Geständnis

Nach Spielende verbarg die ukrainische Boxlegende nicht seine Bewunderung für die hohe sportliche Form und das Können des portugiesischen Torjägers trotz seines Alters:

„Es war ein fantastisches Spiel. Einfach unglaublich! Cristiano ist wirklich ein Außerirdischer“, kommentierte Usyk kurz und prägnant.

Messi-Autogramm und der berühmte „Siuuu“: Die Verbindung zwischen Usyk und Ronaldo

Oleksandr Usyks Respekt und Interesse für Cristiano haben schon früher die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich gezogen:

  • Virales Video in den sozialen Netzwerken: Zuvor hatte Usyk ein humorvolles Video veröffentlicht, das Ronaldo gewidmet war;

  • Jubel vor ungewöhnlicher Kulisse: Der Boxer Lionel Messiimitierte vor einem gerahmten Trikot mit dessen persönlichem Autogramm den berühmten Torjubel von Ronaldo, „Siuuu“ und sorgte damit für Aufsehen im Netz;

  • Die Nähe zweier Sportlegenden: Während Usyks Kämpfen und Veranstaltungen in Saudi-Arabien treffen sich die beiden Athleten häufig und unterstützen sich gegenseitig bei ihren sportlichen Erfolgen.

Die Produktivität von Cristiano Ronaldo verhilft Al-Nassr weiterhin zu wichtigen Punkten im Titelrennen, während das Erscheinen von Box-Weltstars in den Fußballstadien das internationale Interesse an dieser Liga weiter steigert.

Oleksandr UsykCristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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