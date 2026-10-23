„Teilnehmer an der Weltmeisterschaft“: Denis Popov bewertet die Stärke der usbekischen Nationalmannschaft

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„Teilnehmer an der Weltmeisterschaft“: Denis Popov bewertet die Stärke der usbekischen Nationalmannschaft

Ehemaliger Stürmer des russischen Klubs ZSKA Denis Popov teilte in einem Interview mit dem Internetportal „Euro-Football“ seine Gedanken zum Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland mit, das im November in Taschkent stattfinden wird.

Der bekannte ehemalige Fußballer äußerte sich zum aktuellen Niveau der „Weißen Wölfe“, die Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2026 sind, sowie zu ihrem Potenzial und den Besonderheiten der bevorstehenden Partie.

„Man qualifiziert sich nicht zufällig für eine Weltmeisterschaft“: Einschätzung des usbekischen Potenzials

Denis Popov betonte, dass es zwar schwierig sei, die usbekische Nationalmannschaft direkt mit Teams wie dem Iran oder Nigeria zu vergleichen, man ihren Status jedoch respektieren müsse:

  • Der WM-Faktor: „Es ist nicht einfach, sie direkt zu vergleichen. Aber der entscheidende Punkt ist: Dieses Team hat sich für die Weltmeisterschaft in den USA qualifiziert. Allein das beweist, dass Usbekistan über eine gewisse Stärke verfügt, besonders wenn man bedenkt, dass sie zu Hause spielen;

  • Qualifikationsstärke: Sie haben die Qualifikationsphasen unter den Bedingungen des aktuellen Systems erfolgreich gemeistert. Es ist unmöglich, sich zufällig für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren; das ist das Ergebnis harter Arbeit und beständiger Leistungen“, sagte der ehemalige Stürmer.

„Führungsspieler könnten fehlen“: Über den Status des Spiels

Gleichzeitig merkte der russische Experte an, dass der Freundschaftsspiel-Charakter der Begegnung die Aufstellung und die Intensität des Spiels beeinflussen könnte:

  • Vermutung zur Aufstellung: „Man darf nicht vergessen, dass es sich um ein Freundschaftsspiel handelt, eine inoffizielle Partie. Es ist noch unklar, ob die usbekische Nationalmannschaft in Bestbesetzung antreten wird. Es ist gut möglich, dass die Führungsspieler gar nicht erst kommen;

  • Fokus auf die Aufgabe: Für mich persönlich ist das Spiel unserer eigenen Nationalmannschaft und die Leistung unserer Spieler auf dem Platz wichtiger“, fügte Popov hinzu.

Das zweite Aufeinandertreffen in Taschkent

  • Datum: 12. November;

  • Ort: Taschkent, Paxtakor-Zentralstadion;

  • Historie: Die beiden Nationalmannschaften sind bisher einmal aufeinandergetroffen. Im Jahr 2022 endete ein Freundschaftsspiel in Taschkent torlos (0:0).

Das diesjährige Duell dient beiden Seiten als wichtiger Test, um ihre Möglichkeiten erneut zu überprüfen.

Usbekische NationalmannschaftRussische NationalmannschaftDenis PopovPaxtakor-StadionFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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