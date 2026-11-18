Der Mittelfeldspieler der russischen Nationalmannschaft, Danil Prutsev, bewertete die Spiele gegen die Nationalmannschaften von Usbekistan und Venezuela im November. Der Spieler betonte die Stärke beider Gegner und gab zu, dass die Art der Gegentore im Spiel in Taschkent für ihn selbst unverständlich war. Besonders bemerkenswert sind seine Gedanken zu den Schwierigkeiten Russlands im Spiel gegen Usbekistan, bei dem sie mit 2:0 zurücklagen. „Ich kann nicht genau sagen, warum wir die Gegentore kassiert haben“ Als Danil Prutsev die beiden November-Gegner der russischen Nationalmannschaft verglich, erkannte er Usbekistan als starke Mannschaft an. „Usbekistan ist auch eine sehr starke Nationalmannschaft, die an der letzten Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Warum wir Gegentore kassiert haben und womit das zusammenhängt — ehrlich gesagt, das kann ich nicht genau sagen.

Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Tore selbst etwas seltsam waren. Das erste Tor kassierten wir durch ein Eigentor nach einer Ecke, und beim zweiten Mal konnten wir die Situation im Strafraum nicht richtig einschätzen, der Ball ging einfach ins Tor. Aber beide Mannschaften sind sehr stark, es ist schön, gegen solche Gegner zu spielen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und gewonnen“, sagte Prutsev. Wie ging die 2:0-Führung in Taschkent verloren? Zur Erinnerung: Am 12. November trafen die Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland im Pakhtakor-Stadion in Taschkent aufeinander. In der Begegnung gingen unsere Landsleute mit 2:0 in Führung und waren dem Sieg sehr nahe. Doch im letzten Teil der Partie änderte sich die Situation drastisch. Die Russen erzielten in kurzer Zeit drei Tore und gewannen mit 3:2. Dass Usbekistan die Zwei-Tore-Führung nicht halten konnte, sorgte unter den Fans für große Diskussionen.