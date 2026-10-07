Cristiano Ronaldo hinterlässt überraschenden Kommentar zu Messis Rücktritt aus der Nationalmannschaft

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Cristiano Ronaldo hinterlässt überraschenden Kommentar zu Messis Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Eines der glanzvollsten Kapitel der Weltfußballgeschichte ist offiziell geschlossen. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner und Weltmeister Lionel Messi hat seinen endgültigen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Der Stürmer veröffentlichte auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen einen besonderen Abschiedspost, der seiner langjährigen Karriere im Nationaltrikot gewidmet ist.

Der bewegendste Aspekt dieses historischen Ereignisses war der aufrichtige und herzliche Kommentar seines Rivalen auf dem Platz aus fast zwei Jahrzehnten, dem portugiesischen Star Cristiano Ronaldo .

Großer Respekt von Ronaldo: „Dein Vermächtnis wird ewig leben“

Der tiefe gegenseitige Respekt zwischen den beiden Legenden abseits des Platzes spiegelte sich deutlich in den bewegenden Worten Ronaldos wider:

  • Anerkennung der Größe: „Leo, du hast so viele Jahre die Ehre deines Landes verteidigt, und dein Vermächtnis wird ewig leben“, schrieb Cristiano;

  • Unendlicher Respekt und Aufrichtigkeit: „Ich habe unendlichen Respekt für all deine Erfolge mit Argentinien. Umarmung“, schloss der portugiesische Torjäger aufrichtig.

Dieser Kommentar sammelte in kürzester Zeit Millionen von „Likes“ und löste hitzige Diskussionen aus. Er überraschte die gesamte Fußballwelt und gilt als Paradebeispiel für die gesunde Rivalität zwischen den beiden Genies.

Messis großes Erbe bei der Albiceleste

Lionel Messi hat im Trikot seiner Nationalmannschaft alle erreichbaren Gipfel des Fußballs erklommen:

  • Komplette Sammlung: Er gewann mit Argentinien die Weltmeisterschaft, zwei Copa América-Titel sowie die Finalissima;

  • Symbol der Rekorde: Messi verewigte seinen Namen als absoluter Rekordspieler und bester Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft;

  • Kampf und Sieg: Nachdem er in seinen frühen Jahren viel Kritik und schmerzhafte Finalniederlagen einstecken musste, verabschiedet sich der Stürmer nun als Nationalheld vom Team.

Messis Abschied von der Nationalmannschaft und Ronaldos Geste der Verbundenheit sind zu Symbolen für das Ende einer wahrhaft großen Ära im Weltfußball geworden.

Lionel MessiCristiano RonaldoArgentinische NationalmannschaftBallon d'OrFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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