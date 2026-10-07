Der legendäre Kapitän des argentinischen Fußballs Lionel Messiund das Ende seiner 21-jährigen großartigen Reise im Trikot der Nationalmannschaft hat nicht nur die Veteranen des Weltsports, sondern auch die junge Generation Argentiniens tief bewegt. Der talentierte Mittelfeldspieler Real Madrid , der rechtlich bei Fiorentina unter Vertrag steht und derzeit an den italienischen Verein ausgeliehen ist, Franco Mastantuono , äußerte sich emotional zum Rücktritt des Kapitäns aus der Nationalmannschaft.

Der weltberühmte Insider Fabrizio Romano veröffentlichte in seinen sozialen Netzwerken die aufrichtigen Worte des jungen Spielers über sein Kindheitsidol.

„Ich bin sehr bewegt“: Respekt der jungen Generation vor ihrem Idol

Mastantuono, der erst vor wenigen Jahren im System von River Plate aufwuchs, in den Profifußball einstieg und Messis WM-Triumph 2022 vor dem Fernseher verfolgte, verbarg seine Gefühle nicht:

Liebe zum Idol: „Ich bin sehr bewegt, denn Messi war seit meiner Kindheit mein Idol. Ich liebe ihn wirklich sehr“, gestand das 19-jährige Talent;

Das Erbe der Generationen: Für die neue Welle argentinischer Fußballer ist Lionel Messi nicht nur ein Kapitän, sondern ein Leitstern und ein Symbol für den Fußball des Landes geworden, was sich erneut bestätigte.

Ein unvergesslicher Abend im „Monumental“: 3:0 und eine komplette Gala

Der 39-jährige Lionel Messi bestritt sein offizielles Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft im berühmten Stadion „Monumental“ in Buenos Aires gegen die Nationalmannschaft von Benin:

Ein klarer Sieg: Die Argentinier unter der Leitung von Lionel Scaloni gewannen souverän mit 3:0 gegen ihre afrikanischen Gegner;

Der Schlusspunkt des Kapitäns: An diesem Festabend verwandelte Messi einen Elfmeter souverän und lieferte zudem zwei Assists für die Tore seiner Teamkollegen;

Historische Statistik: Mit diesem Ergebnis beendete Lionel Messi seine Karriere im Nationaltrikot mit insgesamt 208 Länderspielen, 126 Toren und 70 Vorlagen und setzte damit ewige Rekorde.

Die aufrichtigen Worte junger argentinischer Stars wie Franco Mastantuono beweisen einmal mehr, dass das reiche fußballerische Erbe von Messi noch viele Jahre in den Herzen der neuen Generation weiterleben wird.