Was sagte Argentiniens Präsident Javier Milei über Lionel Messi?

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Was sagte Argentiniens Präsident Javier Milei über Lionel Messi?

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi, dessen großartige 21-jährige Reise im Trikot der Nationalmannschaft zu Ende ging, hat weltweit und insbesondere in den höchsten staatlichen Kreisen Argentiniens ein starkes Echo ausgelöst. Der Präsident des Landes, Javier Milei , gab nach dem Abschiedsspiel des legendären Torjägers eine spezielle Erklärung auf seiner persönlichen Social-Media-Seite ab und drückte dem Kapitän im Namen des gesamten Volkes seinen Dank aus.

Das Staatsoberhaupt würdigte besonders die Freude, die der 39-jährige Kapitän der Nationalmannschaft und dem gesamten argentinischen Volk bereitet hat, sowie seinen einzigartigen Platz in der Fußballgeschichte.

„Du bist der Beste der Geschichte“: Die Botschaft von Javier Milei

Der argentinische Präsident äußerte seine leidenschaftlichen und aufrichtigen Gedanken auf seiner X (ehemals Twitter) Seite:

  • Dank im Namen des gesamten Volkes: Lionel Messi, vielen Dank für alles, was du uns gegeben hast! Ohne Zweifel bist du der Beste der Geschichte“, schrieb der Präsident;

  • Magie und Hingabe auf dem Platz: „Vielen Dank für all die Magie, die du uns auf und neben dem Platz geschenkt hast, Lionel Messi. Du hast der ganzen Welt gezeigt, dass man durch harte Arbeit auch das Unmögliche erreichen kann“;

  • Ein Aufruf zum Patriotismus: „Messi ist ein Fußballer von unglaublichem Kaliber! Vorwärts, Argentinien!“.

Triumph im „Monumental“: 3:0 und ein perfekter Sieg

Lionel Messi bestritt sein Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft gegen das Team aus Benin:

  • Ein würdiger Abschluss: Das Duell im berühmten Stadion „Monumental“ in Buenos Aires endete mit einem souveränen 3:0-Sieg der Argentinier;

  • Die Gala des Kapitäns: Messi verwandelte einen Elfmeter fehlerfrei und lieferte zudem zwei Torvorlagen, wodurch er den Abschiedsabend in ein wahres Fest verwandelte.

Diese hohe Anerkennung durch das Staatsoberhaupt bewies einmal mehr, dass Lionel Messi nicht nur ein Sportstar ist, sondern zu einem wahren Symbol für die nationale Einheit, Widerstandsfähigkeit und den Stolz Argentiniens geworden ist.

Lionel MessiJavier MileiEstadio MonumentalArgentinische NationalmannschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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