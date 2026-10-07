Lionel Messi hält unter Tränen seine letzte Rede im Monumental

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Lionel Messi hält unter Tränen seine letzte Rede im Monumental

Im prächtigen Monumental-Stadion in Buenos Aires fand einer der bewegendsten und unvergesslichsten Abende in der Geschichte des Weltfußballs statt. Der Stürmer von Inter Miami und Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi bestritt sein letztes Spiel im Nationaltrikot bei einem Freundschaftsspiel gegen Benin (3:0).

Nachdem der 39-jährige Genius einen Elfmeter verwandelte und zwei weitere Tore vorbereitete, konnte er nach Spielende vor zehntausenden Fans auf den Rängen seine Tränen nicht zurückhalten und hielt eine emotionale Abschiedsrede.

„Die erste Person, an die ich denke, ist mein Vater“: Messis leidenschaftlicher Auftritt

Der renommierte argentinische TyC Sports Fernsehsender präsentierte der breiten Öffentlichkeit die letzte, von Emotionen erfüllte Ansprache des legendären Kapitäns:

  • Eine Welle der Gefühle: „Es ist schwer, heute etwas zu sagen, ich bin von Emotionen überwältigt und habe so viele Gedanken im Kopf. Die erste Person, an die ich denke, ist mein Vater. Das Einzige, was ich tun kann, ist, allen unendlich zu danken, so wie ich es bereits in meinem Abschiedsbrief getan habe“, begann der Kapitän seine Rede;

  • 20 Jahre Treue und schwere Prüfungen: „Es war mir eine riesige Ehre, dieses Trikot über 20 Jahre lang zu tragen. Selbst in den schwierigsten Momenten habe ich nie aufgehört zu kämpfen, alles gegeben und war immer zur Stelle“;

  • Schmerz im Herzen und ein Schwur: „Der Abschied von der Mannschaft schmerzt mich sehr. Ich schwöre, ich würde mein ganzes Leben lang hierher zurückkehren wollen. Denn für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen, war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte“.

Der letzte Zauber auf dem Platz: 3:0 und ein vollendetes Benefiz

Am Abschiedsabend bescherte die argentinische Nationalmannschaft ihrem Anführer einen würdigen Sieg:

  • Entscheidende Aktionen: Im Spiel verwandelte Messi einen Elfmeter eiskalt und lieferte zwei direkte Vorlagen (Assists) für seine Teamkollegen;

  • Ein festlicher Abschluss: Jede Minute der Partie war von unaufhörlichem Applaus auf den Rängen begleitet, und der Kapitän verabschiedete sich von der Nationalmannschaft mit einem Sieg im Rücken.

Große Geschichte in Zahlen: 208 Spiele und alle wichtigen Titel

Die 21-jährige internationale Karriere von Lionel Messi, die 2005 begann, erreichte den Gipfel der Fußballgeschichte:

  • Absolute Statistik: Insgesamt für Argentinien: 208 offizielle Spiele, 126 Tore und 70 Torvorlagen;

  • Trophäensammlung: Messi wurde mit der Nationalmannschaft Weltmeister bei der WM 2022 in Katar, gewann zweimal die Copa América und holte den Finalissima-Titel 2022.

Diese Abschiedsmomente im Monumental gingen nicht nur in Buenos Aires, sondern in die gesamte Geschichte des Weltfußballs als der bewegendste und größte Abschluss des legendären Kapitäns im Nationaltrikot ein.

Lionel MessiInter MiamiArgentinische NationalmannschaftMonumental StadionFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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