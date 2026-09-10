Bakhodir Jalolov steigt in der WBC-Rangliste auf: Er nähert sich den Top Ten

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Bakhodir Jalolov steigt in der WBC-Rangliste auf: Er nähert sich den Top Ten

Der usbekische bekannte Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolov ist in der aktualisierten WBC-Rangliste um einen weiteren Platz aufgestiegen. In der am 3. September aktualisierten Liste ist Jalolov vom 13. auf den 11. Platz aufgerückt. Damit ist er den Top Ten einer der renommiertesten Boxorganisationen der Welt ein Stück näher gekommen.

Bemerkenswert ist, dass es auch vor Jalolov eine Veränderung gibt: der Ukrainer Andrii Novytskyi ist vom 12. auf den 10. Platz aufgestiegen. Den ersten Platz der Rangliste hält weiterhin der Brite Tyson Fury .

Jalolov ist um zwei Plätze aufgestiegen

In der WBC-Rangliste vom September belegt Bakhodir Jalolov den 11. Platz. In der vorherigen Liste lag er auf dem 13. Platz.

Damit ist der usbekische Boxer mit einem Update um zwei Plätze nach oben geklettert.

Indikator

Ergebnis

Vorherige Rangliste

13. Platz

Neue Rangliste

11. Platz

Veränderung

+2 Plätze

Datum der aktuellen Rangliste

3. September 2026

Kategorie

Schwergewicht

Jalolov wird in der offiziellen WBC-Liste auf dem 11. Platz geführt.

Wer steht vor ihm?

Tyson Fury belegt den ersten Platz in der Schwergewichtsrangliste, in der sich Jalolov befindet.

Ihm folgen bekannte Boxer wie Anthony Joshua, Frank Sanchez, Deontay Wilder und Moses Itauma.

Die Top Ten der WBC-Rangliste vom September sehen wie folgt aus:

  1. Tyson Fury

  2. Anthony Joshua

  3. Frank Sanchez

  4. Deontay Wilder

  5. Moses Itauma

  6. Efe Ajagba

  7. Joseph Parker

  8. Rico Verhoeven

  9. Richard Riakporhe

  10. Andrii Novytskyi

11. Bakhodir Jalolov

Das bedeutet, dass der usbekische Boxer nur noch einen Platz von den Top Ten entfernt ist.

Auch Novytskyi ist zusammen mit Jalolov aufgestiegen

Einer der Boxer, die Jalolov in der Rangliste am nächsten stehen, ist der Ukrainer Andrii Novytskyi.

Auch er hat seine Position verbessert und ist vom 12. auf den 10. Platz aufgestiegen. Infolgedessen ist Novytskyi in die Top Ten eingezogen, während Jalolov den 11. Platz belegt.

Die Veränderung in der Rangliste dieser beiden Boxer zeigt, wie schnell sich der Wettbewerb im Schwergewicht verändert.

Jalolovs Bilanz im Profiring

Jalolov bleibt eine der größten Hoffnungen der usbekischen Fans im Profiboxen.

Seine Bilanz lautet — 17 Siege, 15 K.o.-Siege.

Dieser Wert zeigt die hohe Effizienz des Boxers in seiner Profikarriere: 15 von 17 Siegen endeten vorzeitig.

Jalolovs letzter Kampf fand am 9. Mai 2026 in Manchester statt. Damals besiegte er den Kroaten Agron Smakici vorzeitig.

Der nächste Schritt — WBC Top Ten

Mit dem Aufstieg von Jalolov auf den 11. Platz ist der interessanteste Punkt nun klar: Wann wird der usbekische Boxer in die WBC Top Ten einziehen?

Dafür muss er an Novytskyi vorbeiziehen, der derzeit auf dem 10. Platz der Rangliste steht.

Im Moment stehen Boxer mit großen Namen im Weltboxen vor Jalolov in der WBC-Rangliste. Daher wird sein nächster Aufstieg in der Rangliste von noch größerer Bedeutung sein.

Besonders vor dem Hintergrund des starken Wettbewerbs im Schwergewicht kann jeder neue Sieg Jalolov auf eine höhere Position bringen.

Der usbekische Boxer hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft gemacht

Die am 3. September aktualisierte offizielle WBC-Rangliste zeigt, dass sich Jalolovs Position verbessert hat.

Vom 13. auf den 11. Platz — ein Aufstieg um zwei Plätze.

Nun ist ein klares Ziel in Sicht: der Einzug in die WBC Top Ten.

Jalolovs zukünftige Kämpfe werden bestimmen, wie schnell er sich diesem Ziel nähert.

Баҳодир ЖалоловWBC рейтингисупероғир вазнЎзбекистон боксчисиТайсон ФьюриАндрий Новицкийманчестер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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