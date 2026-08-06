Noel Mikaelyan trifft eine überraschende Wahl: Opetaia ist sein neuer Gegner

Ein großer Kampf im Cruisergewicht nimmt konkrete Formen an. Der Armenier Noel Mikaelyan hat sich entschieden, gegen den ungeschlagenen Jai Opetaia anzutreten, statt den erwarteten Titelkampf gegen David Benavidez zu bestreiten.

Der Kampf wird am 12. September bei einem großen Boxabend in Las Vegas als Co-Hauptkampf ausgetragen. Im Hauptkampf treffen Ryan Garcia und Conor Benn um den Weltergewichtstitel aufeinander.

Warum kam der Kampf gegen Benavidez nicht zustande?

Als amtierender WBC-Weltmeister sollte Mikaelyan eine Pflichtverteidigung gegen David Benavidez bestreiten. Der World Boxing Council setzte den Kampf am 29. Mai offiziell an und forderte die Parteien auf, die Verhandlungen abzuschließen.

Mikaelyans Team erklärte jedoch, dass es trotz mehr als 60 vergangener Tage kein offizielles und konkretes finanzielles Angebot von Benavidez’ Team erhalten habe. Anthony Gerges, der Berater des armenischen Boxers, sagte, man habe sich für den Kampf gegen Opetaia entschieden, weil man nicht über längere Zeit inaktiv bleiben wollte.

Daher würde es das Gesamtbild nicht vollständig wiedergeben, diese Entscheidung einfach als Flucht vor Benavidez zu bewerten. Die WBC hatte den Kampf angesetzt, doch die Parteien konnten sich weder beim Vertrag noch bei den finanziellen Bedingungen endgültig einigen.

Warum verlor Opetaia seinen IBF-Titel?

Jai Opetaia war zuvor IBF-Weltmeister. Nachdem er jedoch im März gegen Brandon Glanton in einem nicht von der IBF sanktionierten Kampf um den Titel von Zuffa Boxing angetreten war, entzog ihm die IBF den Weltmeistertitel.

Nach Angaben der IBF war der Kampf zunächst unter bestimmten Bedingungen genehmigt worden. Als auf einer Pressekonferenz bekannt wurde, dass auch der Titel von Zuffa Boxing auf dem Spiel stehen würde, zog der Verband seine Sanktionierung zurück. Nach einer Sitzung am 19. März wurde der IBF-Titel für vakant erklärt.

Opetaia besiegte Glanton anschließend überzeugend nach Punkten und wurde der erste Cruisergewichts-Champion in der Geschichte von Zuffa Boxing. Der australische Boxer hält außerdem weiterhin den Titel von The Ring.

Welche Titel stehen auf dem Spiel?

Der Kampf zwischen Opetaia und Mikaelyan findet im Cruisergewicht bis 90,7 Kilogramm statt. Nach aktuellem Plan sollen Opetaias Titel von The Ring und Zuffa Boxing auf dem Spiel stehen.

Der Status von Mikaelyans WBC-Titel ist weiterhin unklar. Der Verband hatte ihn zu einer Pflichtverteidigung gegen Benavidez verpflichtet, und es gibt keine offizielle Mitteilung, dass diese Entscheidung aufgehoben wurde. Einige Berichte besagen, dass vorerst nur Opetaias Titel auf dem Spiel stehen werden.

Daher sollte man den Kampf nicht vorschnell als „Vereinigungskampf um alle vier Titel“ bezeichnen. Sofern die WBC keine gesonderte Entscheidung trifft, könnte Mikaelyan seinen Titel nicht im Ring verteidigen oder ihn sogar aberkannt bekommen.

Die härteste Prüfung gegen einen ungeschlagenen Favoriten

Jai Opetaia hat in seiner Profikarriere 30 Kämpfe bestritten und alle gewonnen. 23 Gegner bezwang er vorzeitig. Dabei zeichnet er sich durch Beweglichkeit, hohes Tempo und eine starke linke Hand aus.

Noel Mikaelyan weist 28 Siege, drei Niederlagen und 12 K.-o.-Siege auf. Im Dezember 2025 besiegte er Badou Jack nach Punkten und holte sich den WBC-Titel zurück.

Opetaia dürfte in diesem Duell als Favorit gelten. Mikaelyan ist jedoch ein erfahrener Boxer, der die Distanz gut einschätzt und in großen Kämpfen geduldig agiert. Sollte der Australier früh Druck machen, dürfte der armenische Champion auf Konter und Schläge aus der langen Distanz setzen.

Berichte über eine Rekordbörse nicht bestätigt

Es gibt Spekulationen, dass Mikaelyan für diesen Kampf die höchste Börse seiner Karriere erhalten könnte. Obwohl viel darüber gesprochen wird, dass Zuffa Boxing seine Athleten gut bezahlt, wurde die für den Kampf zwischen Opetaia und Mikaelyan vorgesehene Summe nicht offiziell bekannt gegeben.

Unklar ist auch, ob Mikaelyan einen langfristigen Vertrag mit Zuffa Boxing unterzeichnet oder lediglich eine Vereinbarung für einen einzigen Kampf getroffen hat. Daher gibt es derzeit keine Grundlage, die Börse definitiv als „höchste seiner Karriere“ zu bezeichnen.

Das Boxevent in Las Vegas wird noch stärker

Der Boxabend am 12. September findet in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt. Der Kampf zwischen Ryan Garcia und Conor Benn wurde offiziell als Hauptkampf des Abends angekündigt.

Die Aufnahme von Opetaia und Mikaelyan hat den sportlichen Wert der Veranstaltung deutlich erhöht. Auf der einen Seite steht der ungeschlagene Opetaia, der sich für den Besten der Gewichtsklasse hält. Auf der anderen Seite steht Mikaelyan, der nach dem Scheitern seiner Pflichtverteidigung einen völlig anderen und noch gefährlicheren Weg gewählt hat.

Am 12. September wird der Ring zeigen, ob Mikaelyans Entscheidung ein mutiger Schritt oder der größte Fehler seiner Karriere war. Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!