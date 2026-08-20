Grünes Licht für einen historischen Showdown: Bestätigt der WBC den Kampf Fury gegen Joshua?

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Grünes Licht für einen historischen Showdown: Bestätigt der WBC den Kampf Fury gegen Joshua?

Der britische Superkampf zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua, auf den Boxfans seit Jahren warten, könnte offiziell zum Weg zu einem WM-Titel werden. WBC-Präsident Mauricio Sulaiman kündigte an, dass der Verband diesen möglichen Superkampf offiziell als Final-Eliminator im Schwergewicht genehmigen werde. Welche Chance eröffnet diese Entscheidung den beiden Boxern?

„Der WBC ist stolz, Teil eines solch historischen Kampfes zu sein“: Sulaimans Aussage

Der WBC-Chef würdigte die Bedeutung beider britischer Superstars in der Geschichte des Verbands und gab den offiziellen Status des Kampfes bekannt:

„Der WBC wird diesen Kampf definitiv als Final-Eliminator bestätigen, weil Tyson Fury der offizielle Nummer-eins-Herausforderer im Schwergewicht ist. Der WBC ist stolz, Teil eines solch gewaltigen Ereignisses zu sein.

Beide sind herausragende Sportler. Fury ist einer der größten Botschafter in der Geschichte unseres Verbands, und wir waren immer stolz auf ihn. Joshua war zu Beginn seiner Profikarriere die Nummer zwei der WBC-Rangliste und verteidigte lange Zeit den WBC-International-Gürtel. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Joshua wieder vollständig in das WBC-System zurückzuführen“, — sagte Mauricio Sulaiman.

Möglicher WBC-Final-Eliminator zwischen Fury und Joshua

Statistik

Tyson Fury (Vereinigtes Königreich)

Anthony Joshua (Vereinigtes Königreich)

Aktueller WBC-Status

Offizieller Nummer-eins-Herausforderer

Ehemaliger Champion, dessen Rückkehr in die Rangliste erwartet wird

Verbindung zum Verband

Ehemaliger WBC-Weltmeister und offizieller Botschafter

Ehemaliger Träger des WBC-International-Gürtels

Kampfstatus

Final-Eliminator (Der Sieger erhält direkt eine Chance auf den WM-Titel)

Final-Eliminator

Ziel der Veranstalter

Vereinigtes Königreich und der größte Ausscheidungskampf in der Geschichte des Weltboxens

Ein entscheidender Schritt zur unumstrittenen Weltmeisterschaft

Wenn sich die Parteien auf den Kampf einigen, wird der Sieger zum Pflichtherausforderer um den WBC-Weltmeistertitel. Experten zufolge wird der Kampf der beiden britischen Schwergewichtslegenden die Stadien füllen und neue Übertragungsrekorde aufstellen.

Wer wird eurer Meinung nach in diesem lang erwarteten Duell der beiden britischen Stars die Oberhand behalten — Tyson Fury oder Anthony Joshua?

Teilt eure Analysen und Prognosen in den Kommentaren und verbreitet diese wichtige Nachricht sofort unter Boxfans!

Tyson FuryAnthony JoshuaWBCMauricio SulaimanVereinigtes Königreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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