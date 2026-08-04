Bektemir Meliqo‘ziyev von US-Boxer herausgefordert: Wird der alte Kampf wiederbelebt?

Der US-amerikanische Profiboxer Ian Green hat sich öffentlich an Bektemir Meliqo‘ziyev gewandt und seine Bereitschaft zu einem Kampf im Supermittelgewicht erklärt. Seinen Angaben zufolge war ein Duell zwischen ihnen bereits geplant, kam letztlich aber nicht zustande.

Diese Herausforderung ist für den usbekischen Boxer kein gewöhnliches Angebot. Meliqo‘ziyev steht auf Platz eins der WBA-Rangliste und ist einem Kampf um den Weltmeistertitel sehr nahe. Deshalb hätte ein möglicher Kampf gegen Green neben sportlicher Bedeutung auch ein großes Risiko.

„Lassen Sie uns den Vertrag unterschreiben“

Ian Green erklärte über Instagram offen, dass er bereit sei, den Kampf zu organisieren.

„Lassen Sie uns diesen Kampf veranstalten. Einmal ist er nicht zustande gekommen. Bringen wir die Sache zu Ende und unterschreiben den Vertrag“, schrieb der US-Boxer.

Diese Aussage zeigt, dass Green nicht einfach nur den Namen eines möglichen Gegners genannt hat. Er sprach von einem konkreten Vertrag und davon, einen früher gescheiterten Plan wieder aufzunehmen.

Allerdings gibt es bislang keine offizielle Mitteilung von Meliqo‘ziyev, seinem Team, Golden Boy Promotions oder Boxorganisationen zu diesem Duell. Auch Datum, Austragungsort und Rundenzahl wurden nicht bekannt gegeben.

Warum kam der frühere Kampf nicht zustande?

Greens Äußerung zufolge war ein Duell der Boxer bereits besprochen worden oder hatte sogar die Organisationsphase erreicht.

In öffentlich zugänglichen Quellen fanden sich jedoch keine verlässlichen Angaben dazu, wann der Kampf stattfinden sollte, für welche Veranstaltung er angesetzt war oder warum er abgesagt wurde.

Daher müssen derzeit die folgenden beiden Informationen voneinander getrennt werden:

Information Status Ian Green hat Meliqo‘ziyev zu einem Kampf herausgefordert Bestätigte Aussage Der Kampf war früher geplant Basiert auf Greens Aussagen Neue Verhandlungen haben begonnen Unbestätigt Ein Vertrag wurde vorbereitet Keine offiziellen Informationen Datum und Austragungsort wurden festgelegt Nein

Damit handelt es sich derzeit nicht um eine offizielle Kampfankündigung, sondern um eine offene Herausforderung eines Boxers.

Wer ist Ian Green und warum fordert er ihn gerade jetzt heraus?

Der 32-jährige Ian Green hat 22 Profikämpfe bestritten und dabei 20 Siege sowie zwei Niederlagen verbucht. 13 seiner Siege errang er durch K. o. oder technischen K. o. Im März 2026 feierte Green den 20. Sieg seiner Karriere, indem er Kleotis Pendarvis nach der ersten Runde kampfunfähig machte.

Green boxte bisher hauptsächlich im Mittelgewicht, strebt nun aber große Kämpfe im Supermittelgewicht an. Sein letztes Trainingslager absolvierte er unter der Leitung der Boxlegende Roy Jones Jr. Jones sagte, er halte seinen Schützling für einen der stärksten Boxer der 168-Pfund-Klasse.

Die wichtigsten Vorteile des US-Boxers:

größere Körpergröße und Reichweite;

die Möglichkeit, aus der Distanz zu arbeiten;

eine starke rechte Hand;

eine Siegesserie in den letzten Kämpfen;

neue taktische Vorbereitung aus der Schule von Roy Jones.

Green ist 183 Zentimeter groß und hat eine Reichweite von etwa 191 Zentimetern. Er ist ein orthodoxer Boxer.

Meliqo‘ziyev steht dagegen kurz vor einem WM-Kampf

Bektemir Meliqo‘ziyevs Profibilanz besteht aus 17 Siegen und einer Niederlage. Im Februar 2026 setzte er seine Siegesserie fort, indem er den Ghanaer Sena Agbeko in der siebten Runde durch technischen K. o. besiegte.

Der usbekische Boxer belegt seit Februar 2026 Platz eins der WBA-Rangliste im Supermittelgewicht. Auch in der Juli-Rangliste der Organisation wurde Meliqo‘ziyev als Nummer-eins-Herausforderer geführt.

Dieser Status ist äußerst wichtig. Platz eins bedeutet normalerweise, dass ein Boxer einem WM-Kampf oder einem offiziellen Ausscheidungskampf am nächsten steht.

Im Mai 2025 besiegte Meliqo‘ziyev Darius Fulghum in einem 12-Runden-Kampf nach Punkten. Die WBA führte das Duell als WM-Ausscheidungskampf.

Braucht er den Kampf gegen Green?

Aus sportlicher Sicht ist Ian Green ein geeigneter und gefährlicher Gegner für Meliqo‘ziyev. Er ist groß, erfahren und blieb in den vergangenen Jahren ungeschlagen.

Angesichts von Meliqo‘ziyevs aktueller Position stellt sich jedoch die Frage nach der Notwendigkeit dieses Duells.

Der usbekische Boxer steht auf Platz eins der WBA-Rangliste. Sein Hauptziel sollte daher nicht ein weiterer Ranglistenkampf, sondern der WM-Gürtel sein. Green besitzt in den oberen WBA-Rängen des Supermittelgewichts derzeit nicht denselben Status wie Meliqo‘ziyev.

Ein möglicher Kampf hat daher zwei Seiten.

Mögliche Vorteile für Meliqo‘ziyev:

ein großer Kampf gegen einen in den USA bekannten Gegner;

seinen Anspruch auf einen WM-Kampf mit einem Sieg weiter zu stärken;

aktiv zu bleiben;

mehr Aufmerksamkeit bei amerikanischen Fans zu gewinnen;

die Chance, einen stilistisch schwierigen Gegner zu besiegen.

Die größten Risiken:

eine Niederlage könnte seine WM-Chance verschieben;

es besteht Verletzungsgefahr;

wenn der Kampf weder um eine Ranglistenposition noch um einen Gürtel geht, könnte die Börse das Risiko nicht rechtfertigen;

Greens Größe und Reichweite stellen ein ernstes Problem dar;

es könnte ein unnötig riskanter Kampf sein, während ein WM-Duell erwartet wird.

Dies ist eine taktische Einschätzung auf Grundlage von Meliqo‘ziyevs Position in der WBA-Rangliste. Die offiziellen Pläne der Boxer wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Wie könnte der Kampf im Ring aussehen?

Meliqo‘ziyev und Green unterscheiden sich stilistisch deutlich.

Kategorie Bektemir Meliqo‘ziyev Ian Green Alter 30 32 Bilanz 17–1 20–2 K.-o.-Siege 11 13 Körpergröße Etwa 177 cm 183 cm Reichweite Etwa 179 cm 191 cm Kampfstellung Linksausleger Rechtsausleger Hauptwaffe Druck und Körpertreffer Distanz und lange Schläge

Meliqo‘ziyev boxt aus der Linksauslegerstellung, setzt seinen Gegner unter Druck und ist für seine harten Körpertreffer bekannt. Golden Boy Promotions beschreibt seinen Stil als konstanten Druck, Bewegungen aus der Linksauslegerstellung und schwere Schläge zum Körper.

Green fühlt sich dagegen auf lange Distanz wohl. Seine Reichweite ist etwa 12 Zentimeter größer als die von Meliqo‘ziyev. Dadurch kann der US-Boxer mit seinem Jab die Distanz kontrollieren und den Usbeken daran hindern, heranzukommen.

Meliqo‘ziyevs Aufgabe wird es sein, durch Greens lange Arme hindurch in die Nah- und Mitteldistanz zu gelangen. Dort könnten Bektemirs linke Körpertreffer zur entscheidenden Waffe werden.

Green könnte dagegen versuchen, das Tempo zu kontrollieren durch:

ständige Bewegung;

das Halten der Distanz mit der Führhand;

Konter;

den Einsatz des Clinchs, wenn Meliqo‘ziyev herankommt,

um den Rhythmus des Kampfes zu kontrollieren.

Der Faktor Roy Jones steigert die Spannung

Dass Ian Green mit Roy Jones Jr. arbeitet, verleiht dem möglichen Kampf zusätzliche Spannung.

Jones ist für einen auf Schnelligkeit, ungewöhnlichen Bewegungen und Kontern basierenden Stil bekannt. Er erklärte, Green auf große Kämpfe im Supermittelgewicht vorzubereiten. Ihr erstes vollständiges Trainingslager endete mit Greens technischem K.-o.-Sieg in der ersten Runde.

Der Name eines berühmten Trainers garantiert jedoch keinen Sieg im Ring. Meliqo‘ziyev hat 12-Runden-Kämpfe gegen deutlich stärkere Gegner bestritten und WBA-Ausscheidungskämpfe im Supermittelgewicht gewonnen.

Sollte dieses Duell zustande kommen, wäre es daher nicht nur ein Aufeinandertreffen zweier Boxer, sondern auch zweier verschiedener Schulen und Strategien.

Was ist nötig, damit der Kampf stattfindet?

Die Herausforderung auf Instagram könnte der erste mediale Schritt zu einem großen Kampf sein. Im Profiboxen reicht der Wunsch eines einzelnen Boxers jedoch nicht aus.

Damit das Duell zustande kommt, müssen:

Meliqo‘ziyev und sein Team das Angebot annehmen; die Promoter die finanziellen Bedingungen vereinbaren; die Übertragungsplattform und der Kampfabend festgelegt werden; Gewichtslimit und Rundenzahl bestätigt werden; der Kampf nicht mit Meliqo‘ziyevs WBA-WM-Plänen kollidieren; die zuständigen Kommissionen und Organisationen das Duell genehmigen.

Derzeit gibt es keine Informationen darüber, dass eine dieser Phasen offiziell begonnen hat.

Green könnte diesen Kampf nötiger haben

Die Interessen der beiden Boxer an einem möglichen Duell sind womöglich nicht gleich groß.

Für Green wäre ein Sieg gegen Meliqo‘ziyev, die Nummer eins der WBA, ein großer Schritt nach vorn. Ein solcher Erfolg könnte ihn sofort in den Kreis der führenden Herausforderer im Supermittelgewicht katapultieren.

Für Meliqo‘ziyev wäre ein Sieg gegen Green zwar ein prestigeträchtiges Ergebnis, würde ihm aber möglicherweise nicht den Weg zu einem WM-Gürtel öffnen. Bektemir hat diesen Weg durch den Sieg gegen Fulghum und den Aufstieg auf Platz eins der WBA-Rangliste bereits beschritten.

Deshalb werden der finanzielle und der sportliche Wert des Kampfes die zentralen Themen der Verhandlungen sein. Es wäre logisch, wenn Meliqo‘ziyevs Team eine hohe Börse, den Status eines offiziellen Ausscheidungskampfes oder eine Garantie für eine WM-Chance fordert. Dies ist eine analytische Schlussfolgerung auf Grundlage der aktuellen Ranglistenpositionen der Boxer.

Die offene Herausforderung wartet nun auf eine Antwort

Ian Green hat seine Position klar gemacht: Er will das, was zuvor gescheitert ist, zu Ende bringen und einen Vertrag für einen Kampf gegen Bektemir Meliqo‘ziyev unterschreiben.

Angesichts der Bilanzen und Stile der Gegner könnte dies zu einem der interessantesten Duelle im Supermittelgewicht werden. Greens lange Arme und sein Distanzboxen würden auf Meliqo‘ziyevs Druck, Linksauslegerstellung und harte Körpertreffer treffen.

Die wichtigste Frage lautet derzeit jedoch nicht, wer den Kampf gewinnen würde. Entscheidend ist, ob Meliqo‘ziyev ein solches Risiko eingeht, während er einem WM-Kampf so nahe ist.

Sollte Bektemir Meliqo‘ziyev Ihrer Meinung nach Ian Greens Herausforderung annehmen, oder sollte er besser auf einen WM-Kampf warten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!